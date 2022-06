Se siete intenzionati ad acquistare un ottimo smartphone a un prezzo super scontato, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione sul fantastico iPhone 13 da 128GB nella colorazione Mezzanotte, disponibile su Amazon solo per poco. Al momento, potrete portare a casa questo dispositivo a soli 789,00€ invece di 939,00€, un costo più che conveniente per un dispositivo che vi garantisce velocità, fluidità e un comparto fotografico imbattibile.

Un’offerta da non perdere assolutamente, tenendo presente che si tratta di uno degli smartphone top di gamma di Apple. Dunque, trattandosi di un articolo di altissimo livello a un prezzo davvero molto scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che il prezzo salga nuovamente!

L’iPhone 13 è un dispositivo di prima qualità, dotato di un ottimo sistema a doppia fotocamera, un design raffinato ma robusto in Ceramic Shield e il chip A15 per prestazioni fluide, senza precedenti. Inoltre, il suo display OLED Super Retina XDR è il 28% più brillante rispetto al modello precedente, con una luminosità fino a 800 nit perfetta per vedere anche sotto al sole. Avendo un’altissima densità di pixel, vi permetterà di vedere sempre tutto in modo ultranitido e, con le foto e i video HDR, potrete arrivare addirittura fino a 1200 nit in modo tale garantirvi neri assoluti, bianchi più brillanti e colori vividi.

Il brand ha riprogettato completamente l’architettura dello smartphone e ruotato gli obiettivi di 45 gradi per fare spazio al sistema a doppia fotocamera più evoluto e con il sensore più grande di sempre sul grandangolo, oltre che con una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine sul sensore. Il nuovo ultra‑grandangolo è perfetto per mettere in luce più dettagli nelle zone buie delle vostre foto, in quanto è in grado di catturare il 47% di luce in più rispetto ai modelli precedenti. Le feature aggiunte per immortalare i vostri momenti preferiti nel massimo della qualità sono moltissime, ma tra le più interessanti c’è la Smart HDR 4 perfetta per le foto in gruppo. Questa funzione riconosce fino a quattro persone nella scena e per ognuna ottimizza automaticamente contrasto, illuminazione e tonalità della pelle in modo da farle apparire tutte al meglio.

In più, se amate creare contenuti di ottima qualità, potrete sfruttare la modalità Cinema per filmare video HDR con Dolby Vision. In questo modo avrete la possibilità di orientare l’attenzione del pubblico grazie al “rack focus”, che consiste di spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro. La feature, inoltre, creerà in automatico splendidi effetti di profondità per far risaltare i soggetti in scena.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

