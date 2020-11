IPVanish: proteggi i tuoi acquisti a meno di 3 dollari al mese!

Con l’avvicinarsi del tanto atteso Black Friday 2020, anche alcuni servizi VPN sembrano pronti a calare i loro assi, proponendosi con una serie di sconti a dir poco imperdibili, specie qualora vogliate sottoscrivere un piano di abbonamento con uno dei principali servizi del mercato. La scelta potrebbe sembrare strana, ma in realtà non c’è nulla di meglio di un servizio VPN per proteggere le proprie transazioni online e, di conseguenza, i propri acquisti digitali. Servizi come IPVanish che, in concomitanza di questa seconda metà del mese di novembre, ha dato il via ad un nuovo “price drop” che, fino al 30 novembre, vi darà la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento annuale ad un prezzo davvero ridicolo: 34,99$, ovvero appena 2,91$ al mese!

A memoria, i tratta forse del prezzo più basso mai proposto dall’azienda, o comunque uno dei più bassi in assoluto nel vastissimo panorama VPN! Per capire ancora meglio quanto questa sia un’occasione imperdibile, vi basti sapere che lo sconto applicato sul piano annuale è pari al 76%, con un prezzo originale che si attestava a ben 143,88$! Stiamo parlando di oltre 100$ di sconto, senza contare che anche le altre due tipologie di abbonamento sono anch’esse scontate per l’occasione: la sottoscrizione mensile, infatti, passa da 11$ al mese a 10$, mentre l’abbonamento trimestrale passa da 35,97$ per 3 mesi, ad un totale di appena 8,99$!

Insomma, si tratta davvero di un’ottima occasione per sottoscrivere un abbonamento con una delle VPN più affidabili e performanti del mercato, senza contare che – già da qualche tempo – assieme alla sottoscrizione a IPVanish potrete usufruire, a titolo del tutto gratuito, anche di ben 250GB di archiviazione cloud, disponibili grazie alla partnership con SugarSync Cloud. Fidatevi di noi, ne vale assolutamente la pena! Considerata tra le migliori VPN presenti sul mercato, IPVanish può infatti contare su 1.300 server sparsi in circa 60 paesi in tutto il mondo, e della possibilità di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi.

Ottima nel rapporto qualità/prezzo eccezionale, oltre a garantire ottime performance in termini di velocità di connessione, si contraddistingue anche per la sua accessibilità e per le sue politiche di sicurezza. Grazie poi al suo periodo di prova da 30 giorni di servizio utilizzabile a titolo completamente gratuito, IPVanish è un servizio sicuro, veloce e molto performante che, non a caso, abbiamo incluso tra i migliori del 2020!

