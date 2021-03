iRobot: fino a 200€ di sconto sui modelli top di gamma!

Come ricorderete, proprio nel corso della giornata di ieri vi avevamo proposto alcune offerte Amazon dedicate agli aspirapolvere robot a marchio Roomba, con prezzi che vi permettevano di risparmiare un bel po’ sull’acquisto del blasonato modello i7+.

Ebbene, con l’offerta di oggi, vi proponiamo quelle che sono le offerte Roomba che arrivano direttamente dallo store ufficiale del produttore, ovvero iRobot che, in vista delle imminenti pulizie di primavera, ha deciso di mettere in sconto i suoi modelli top di gamma, ovvero le gamme S9 e i7, con sconti che possono arrivare a tagliare il prezzo fino a 200€!

Un’occasione davvero imperdibile, specie considerando la presenza del modello S9+, ovvero quello che è attualmente il miglior prodotto proposto dall’azienda e, con tutta probabilità, il miglior aspirapolvere robot in assoluto disponibile sul mercato!

Secondo modello dell’azienda a presentare la particolare colonnina di svuotamento automatico, Roomba S9+ è un robot aspirapolvere potente e affidabile, i cui avanzati sensori con tecnologia vSLAM, permettono al robot di raccogliere oltre 230.400 dati al secondo, che il suo processore utilizza per creare una mappa precisa dell’abitazione, permettendo così l dispositivo di conoscere e capire la propria posizione nello spazio rispetto ad ostacoli, muri o altre superfici che potrebbero causare impedimento durante la pulizia.

Dotato di una IA sopraffina, che evita una pulizia randomica e erratica (cosa che invece contraddistingue i modelli di fascia medio/bassa del mercato), Roomba S9+ è in grado di pulire qualunque superficie e, grazie alla sua particolare forma con testa piatta e angoli smussati, è in grado persino di rimuovere lo sporco dagli angoli, tallone d’Achille di gran parte degli aspirapolvere robot in circolazione.

Insomma, un robot per le pulizie che costituirà, senza dubbio, un alleato prezioso nel tenere pulita la propria casa, prima e dopo le succitate pulizie di primavera e che, grazie alla promozione iRobot, può essere vostro al prezzo di 1.399,00€, con ben 100 euro di sconto rispetto agli originali 1.499,00€. Un piccolo affare se si considera che, come intuirete, parliamo di un prodotto davvero molto recente, punta di diamante dell’intero mercato dei sistemi di pulizia automatizzati.

Ciò detto, vi lasciamo all’intera selezione di offerte iRobot per questa primavera 2021, rinnovandovi anche l’invito ad iscriverci ai nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

