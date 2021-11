Jabra Elite 45h: le cuffie wireless per chi ama la musica, scontate del 50%!

Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie wireless con cui ascoltare la musica, allora fermatevi, perché questa è l’occasione che potrebbe fare al caso vostro! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon, in occasione delle offerte del Black Friday 2021, sono in sconto le ottime Jabra Elite 45h, cuffie wireless over ear di ottima qualità, vendute oggi ad un prezzo davvero conveniente, specie in vista di possibili regali di Natale!

Il prezzo? Appena 49,99€, contro gli originali 99,99€! Un affare, specie considerando che le Jabra Elite 45h non sono solo bellissime da vedere, ma si comportano anche egregiamente sotto il profilo acustico, costituendo una scelta abbordabile anche per il più esigente degli audiofili.

Progettate per unire in modo impeccabile design e performance, le Jabra Elite 45h si propongono sul mercato con una coppia di altoparlanti da ben 40mm, capaci di emettere un suono chiaro e pulito, con bassi molto profondi, ed acuti limpidi e vibranti: l’ideale per ascoltare musica di ogni tipo, anche al netto del rumore di fondo che aleggia quando si passeggia in città.

Il loro design, essenziale e ricercato, nasconde poi un’attenzione ai dettagli pregevole, con morbidi cuscinetti in memory foam che imbottiscono i padiglioni rendendoli confortevoli, leggeri, e pieghevoli da indossare anche per lunghe sessioni d’ascolto.

Anche la batteria non è da meno, giacché le Jabra Elite 45h garantiscono un ascolto continuativo di ben 50 ore di musica con una sola ricarica, ed impiegano pochissimi minuti per essere ricaricate per essere utilizzate anche solo per un’ora. Il tutto senza problemi di connessione Bluetooth, né senza fastidiosi cali nella qualità del suono emesso. Le Jabra Elite 45h, inoltre, includono al loro interno anche due microfoni che, dotati di tecnologia di cancellazione del rumore, permettono non solo un’ascolto pulito e privo della percezione dei rumori di fondo, ma anche chiamate limpide, sia che si sia fermi che in movimento.

Insomma, coniugando in appena 160 grammi di peso bellezza, design, performance e cura per i materiali, le Jabra Elite 45h sono senza alcun dubbio una scelta sensata per gli amanti della musica, specie per quanto non amano i più comuni auricolari true wireless, e sono alla ricerca di cuffie over ear pieghevoli e di qualità.

