Kenwood Days: sconti fino al 45% su tantissimi prodotti per la cucina

Dopo le offerte proposte ieri e relative le ottime promozioni sui prodotti De’Longhi, apprezzatissimo marchio nel campo degli elettrodomestici, un altro grande marchio del mondo della cucina si fa strada su Amazon con una tornata di sconti davvero irrinunciabili per tutti gli chef in erba… e non. Stiamo parlando di Kenwood, e di quelle che sono le offerte dei Kenwood Days, ovvero una serie di sconti che fino al prossimo 5 luglio 2020 vi daranno l’opportunità di acquistare a prezzi favolosi, impastatrici, estrattori e tanti altri utensili elettrici per la vostra cucina.

Un esempio? L’ottima impastatrice planetaria Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet, che grazie ai suoi 24 programmi automatici professionali, vi permetterà di realizzare ottime ricette in maniera semplice e immediata. In grado di cuocere da 20°C fino a 180°C, il Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet dispone di una ampia ciotola in acciaio inossidabile da ben 6,7 litri e di una potenza da 15000 W, risultando così un alleato prezioso nella preparazione di pane, pizza, focacce e dolci.

Generalmente venduto al prezzo di ben 1.499,00€, il Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet è oggi in sconto a soli 849,99€, con uno sconto applicato pari al 43% il che, considerando anche l’ampia dotazione in omaggio, rappresenta un prezzo davvero imperdibile per qualunque amante della cucina, professionale e non. Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet arriva infatti a casa vostra con in dotazione un frullatore in vetro Thermoresist da 1,6 litri, pronto per aiutarvi nelle preparazioni calde e fredde, un Food Processor con 6 dischi in acciaio inox e ciotola da 1.2 L in Tritan e addirittura un cestello per la cottura a vapore e ben 5 diverse tipologie di fruste, sia in acciaio che in gomma. Il tutto, come detto incluso nel prezzo!

Insomma, stiamo parlando di un’occasione che non va assolutamente sottovalutata, per quello che è un prodotto top di gamma a marchio Kenwood, ovvero uno dei brand più apprezzati ed acquistati nell’ambito della cucina professionale, specie se si parla di robot e da cucina e planetarie. Un affare senza mezzi termini che, tuttavia, è solo uno di quelli proposti dal portale per questa tornata di offerte dedicata ai grandiosi prodotti a marchio Kenwood, motivo per cui vi invitiamo a cogliere prontamente ogni occasione, sia grazie la nostra lista di prodotti consigliati, che per mezzo della pagina ufficiale dell’iniziativa, che vi consigliamo di visitare per scoprire tutte le offerte disponibili.

