Se siete alla ricerca di una lavasciuga che sia di qualità, garantisca ottime performance e, al contempo, anche un considerevole risparmio sui costi in bolletta, allora vi suggeriamo caldamente di interrompere per un attimo la vostra ricerca, dando un’occhiata a queste splendida proposta in sconto da parte di Amazon!

Sul portale, infatti, potrete acquistare a prezzo scontato l’ottima lavasciuga Samsung WD10T534DBW/S3, con un carico massimo di 10,5 Kg per il lavaggio e 6 per l’asciugatura, oggi decurtata nel prezzo del 46%, e dunque acquistabile a soli 619,00€, contro i 1.149,00€ del prezzo originale!

Stiamo parlando di un risparmio di ben 530 euro, non pochi per un prodotto di questa qualità, specie se a marchio Samsung che, indubbiamente, è oggi come oggi uno dei brand più affidabili per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, anche e soprattutto per quanto riguarda il comparto tecnologico.

Dotata della bellezza di 27 programmi, specificatamente pensati per andare incontro a qualsiasi esigenza di lavaggio e asciugatura, la lavasciuga Samsung WD10T534DBW/S3 può effettuare un ciclo completo di lavaggio e asciugatura a pieno carico in sole 7 ore e 44 minuti, e grazie alla possibilità di un controllo intelligente e smart tramite l’app Smart Things, può persino essere impostata, controllata e progrmmata a distanza, tramite smartphone (purché l’elettrodomestico sia connesso alla rete tramite il suo modulo Wi-Fi integrato).

A libera installazione, e progettata per offrire, anche grazie ai suoi programmi ecologici, un risparmio sui consumi fino al 70%, questa lavasciuga è dotata persino di intelligenza artificiale, che analizza ogni singola fase di ogni lavaggio, imparando quali sono le preferenze dell’utente in termini di programmi, temperature, e opzioni di lavaggio e asciugatura tanto che, col progressivo utilizzo, la lavasciuga è persino in grado di calcolare la quantità di detergente e ammorbidente su misura per ciascun carico, grazie ad un efficiente sistema di ecodosatura, che permette non solo di risparmiare, ma anche di avere una cura maggiore dei capi, così che non si consumino o vengano compromessi dall’utilizzo di troppo sapone.

Insomma, parliamo di una lavasciuga davvero intelligente e smart, tecnologicamente avanzatissima ed oggi venduta ad un prezzo davvero invitante che, scontato com’è di oltre 500 euro, rappresenta certamente una bella occasione per chiunque sia alla ricerca di un nuovo, ed efficiente, elettrodomestico per il lavaggio dei vestiti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

