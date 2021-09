Lavastoviglie Beko in sconto del 50% su eBay!

Dopo avervi proposto le prime offerte giornaliere di questo giovedì, in questo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione su quelle che sono le iniziative di eBay, in particolare nella sua promozione chiamata “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, infatti, sono disponibili moltissimi articoli con sconti incredibili, come lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici e molti altri elettrodomestici.

Come abbiamo già anticipato, le offerte comprendono un’enorme varietà di prodotti, tuttavia vogliamo segnalarvi l’ottima lavastoviglie Beko DFN28430X, ora disponibile al prezzo di 349,90€ anziché di 699,90€ a seguito di uno sconto del 50% che vi farà avere un risparmio di 350€.

Parliamo di una lavastoviglie facile da installare e intuitiva nel suo utilizzo! Realizzata completamente in acciaio, può gestire 14 coperti con un’emissione del rumore che non supera i 44 dB. Il suo cestello superiore removibile Flexi Drawer, permetterà di regolare il cestello delle posate su 5 posizioni diverse a seconda di quello che dovete inserire nel cestello superiore, permettendovi così di lavare anche i calici più alti.

Un elemento caratteristico della lavastoviglie Beko DFN28430X è il suo cestello posate scorrevole che si sposta a destra e sinistra, in modo tale che possiate ampliare lo spazio per poter disporre persino stoviglie più ingombranti, come pentole e padelle. Inoltre, questa meravigliosa lavastoviglie dispone di un pratico dispenser scorrevole che vi permetterà di inserire il detersivo in modo comodo e sicuro. Fra i suoi 8 programmi lavaggio, spicca funzione Fast+ che triplica la velocità del ciclo di lavaggio con risultati eccezionali, permettendovi di avere stoviglie pulite da mettere in tavola in men che non si dica.

La lavastoviglie Beko DFN28430X è un prodotto ottimo per chi desidera il massimo della pulizia per le proprie stoviglie, e considerate le sue prestazioni, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione, soprattutto vista la sua notevole riduzione di prezzo.

