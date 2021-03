Lavastoviglie da incasso Samsung con 400€ di sconto su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di Primavera di Amazon, è giunto il momento di dare anche una nuova occhiata alle occasioni degli Imperdibili di eBay che, anche in questa nuova settimana, includono molte interessanti occasioni su tutte le categorie di prodotti come smartphone, smart TV, elettrodomestici, capi d’abbigliamento ed anche offerte relative ai dispositivi di mobilità elettrica, il tutto con sconti capaci di decurtare i prezzi anche oltre l’80%!

Delle molte offerte presenti sul portale, vogliamo segnalarvi in particolare la lavastoviglie Samsung DW60R7050BB che potrete acquistare a 459,90€, con uno sconto di ben 400€ rispetto al suo prezzo originale! Un’affare unico, per un prodotto davvero molto performante, specie considerando le sue ridottissime dimensioni che gli permettono, in ogni caso, di lavare facilmente addirittura 14 coperti, il tutto con il minimo della rumorosità, arrivando ad appena 40 dB durante il funzionamento.

Le linee essenziali della parte frontale di Samsung DW60R7050BB, gli conferiscono un look capace di adattarsi a qualsiasi cucina, mentre il pannello esterno, dotato di comandi nella parte superiore, è stato realizzato per aprirsi automaticamente a fine ciclo, così da velocizzare il processo di asciugatura. All’interno di Samsung DW60R7050BB poi, il ripiano porta bicchieri è stato completamente rivisitato, per alloggiare in modo sicuro tutte le varie tipologie di stoviglie, anche quelli più fragili, ed inoltre, per favorire il carico di piatti e pentole larghe, adesso è presente un sistema che permette di alzare l’intero livello di ulteriori 50mm.

Quando si parla di Samsung DW60R7050BB, oltre alla sua silenziosità, non si può far a meno di citare anche la sua velocità, infatti selezionando la funzione Speed Booster è possibile accelerare il ciclo di lavaggio e ridurre i tempi anche del 30%. Inoltre, per mantenere la pulizia e l’igiene all’interno di Samsung DW60R7050BB , una serie di sensori monitora continuamente l’interno del dispositivo e avverte quando è necessario utilizzare il programma Self Clean e rimuovere, utilizzando solamente acqua, tutto lo sporco residuo ed i batteri colpevoli cattivi odori.

Avrete capito insomma che oltre alla lavastoviglie Samsung DW60R7050BB nelle offerte degli Imperdibili di eBay troverete tante altre occasioni, e per questo il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Sempre parlando di eBay inoltre, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è disponibile per ancora pochi giorni il buono sconto da 10€ da utilizzare su tutti i prodotti inclusi nelle offerte Imperdibli di eBay quindi approfittatene quanto prima! Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

