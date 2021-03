Nuovo coupon eBay, risparmia 10€ su una spesa minima di 80€

Dopo avervi segnalato l’ottima offerta relativa alla piscina idromassaggio Lay-Z Spa negli Imperdibili eBay di oggi, vogliamo riportarvi una nuova iniziativa arrivata sul portale che vi permetterà, attraverso l’utilizzo di uno speciale codice sconto, di risparmiare 10€ sui vostri acquisti. Infatti, utilizzando il codice PRIMAVERA21 si potrà ricevere un buono da 10€ da utilizzare su una spesa minima di 80€, con la possibilità di spendere tale codice su qualunque prodotto incluso nell’iniziativa Imperdibili di eBay! Attenzione però, questa iniziativa termina il 22 marzo, perciò affrettatevi a consultare la variegata proposta di articoli coinvolti nell’iniziativa, soprattutto se siete alla ricerca di un regalo da fare in occasione della festa del papà.

Le condizioni necessarie per ottenere lo sconto sono semplici: vi basterà inserire nel vostro carrello uno o più prodotti e raggiungere quindi l’importo minimo dell’iniziativa, a questo punto, prima di procedere all’acquisto, dovrete inserire il codice PRIMAVERA21 nel campo dedicato e poi procedere con il pagamento tramite PayPal, carte di credito o di debito. Prima di procedere, sappiate però che questo coupon non può essere utilizzato assieme ad altri buoni sconto, e non può esser trasferito, ma vi invitiamo a consultare la pagina con tutti i termini di utilizzo per ricevere maggiori informazioni a riguardo.

Ciò detto, ricordandovi che tale iniziativa sarà valida solo fino al prossimo 22 marzo 2021, vista la gran quantità di prodotti coinvolti nell’offerta, vi suggeriamo caldamente di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter dare un’occhiata a tutti gli articoli in offerta (e non) su cui il coupon di cui sopra può essere applicato. Inoltre, se siete ancora a caccia di codici sconto da utilizzare vi ricordiamo che, sempre su eBay, è ancora possibile per pochi giorni ricevere buono gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

Prima di lasciarvi, infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno degli Imperdibili eBay

Codice : PRIMAVERA21

: PRIMAVERA21 Sconto : 10€ off

: 10€ off Spesa Minima : 80€

: 80€ Sconto Massimo : no max discount

: no max discount Utilizzi : 1 per ogni utente

: 1 per ogni utente Inizio : 16 marzo 2021 ore 9.00

: 16 marzo 2021 ore 9.00 Fine: 22 marzo 2021 ore 23.59

