Lavastoviglie da incasso scontata del 30% nel Solo per Oggi MediaWorld

Anche questo venerdì Mediaworld ci delizia con una serie di interessanti offerte su un’ampia selezione di prodotti grazie alla promozione “Solo per oggi”. Fino a mezzanotte potrete acquistare tantissimi elettrodomestici e dispositivi elettronici con sconti che possono superare anche il 30%, nonché richiedere la consegna gratuita a casa vostra per i grandi elettrodomestici!

Una delle offerte più allettanti della giornata riguarda la lavastoviglie da incasso Whirpool W10 3T123 PEF che, rispetto al prezzo di listino di 799,00€, oggi potrà essere vostra a soli 449,00€. Questa lavastoviglie oltre a garantirvi un grande risparmio grazie alla sua classe energetica A++ è dotato di intelligenze artificiale in grado di rilevare il livello di sporco delle vostre stoviglie e adattare in conseguenza i parametri del lavaggio, facendovi risparmiare sia acqua che tempo. Inoltre, offre l’interessante funzionalità di partenza ritardata; un’ottima caratteristica per farvi risparmiare anche sulle utenze domestiche sfruttando la fascia oraria a voi più favorevole. E ancora, se la lavastoviglie non è ancora piena ma avete l’esigenza di lavare i vostri piatti, l’opzione mezzo carico vi permetterà di farlo opportunamente adeguando i consumi alla quantità di stoviglie e facendovi evitare sprechi.

I vantaggi non si limitano però al solo consumo energetico. La lavastoviglie Whirpool W10 3T123 PEF da 14 coperti offre molte opzioni di regolazione dello spazio interno, come ad esempio il cestello superiore regolabile e rimovibile. Potrete gestire al meglio lo spazio utilizzato nei vostri lavaggi, in particolare nel caso dobbiate lavare oggetti dalla forma irregolare difficilmente posizionabili nella vostra lavastoviglie.

La lavastoviglie Whirpool W10 3T123 PEF non è l'unico prodotto interessante per il Solo per Oggi di Mediaworld, per tutte le offerte vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione e ricordandovi che le offerte durano fino alla mezzanotte di oggi.

