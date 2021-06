Lavatrici e lavasciuga: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo avervi già segnalato diverse offerte fin dai primissimi minuti dallo scoccare di Prime Day, continuiamo ora con la nostra rassegna dedicata ad un’altra categoria di prodotti, entrando questa volta nel mondo degli elettrodomestici, anch’essi presi di mira da queste ricche tornate di offerte di Amazon. In particolare, in questo articolo andremo a segnalarvi quelle che sono le migliori offerte su lavatrici e lavasciuga.

Prima di conoscere le offerte, però, vale la pena sottolineare che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Anche in questo caso, il colosso dell’e-commerce propone molte soluzioni al prezzo più basso di sempre e una di queste è la lavatrice Samsung QuickDrive Ai Control WW90T854ABT/S3 da 9kg, il cui prezzo originale di oltre 1.000€ viene fatto crollare, in queste 48 ore, a soli 599,00€. Si tratta di un risparmio superiore al 50%, riservato a quella che è senza ombra di dubbio una delle migliori lavatrici in commercio, con capacità di carico di 9kg e tecnologie che permetteranno agli indumenti di ricevere trattamenti specifici e delicati.

Una delle caratteristiche più rilevanti di Samsung QuickDrive Ai Control WW90T854ABT è il fatto di poter aggiungere indumenti o detersivo extra anche a lavaggio già iniziato. Come non citare poi la funzione igienizzante che, grazie al vapore, vi permetterà di ottenere risultati di lavaggio impeccabili senza dover effettuare dei pretrattamenti e, al tempo stesso, rimuovere fino al 99,9% dei batteri. A completare le caratteristiche più importanti di questa lavatrice è il pannello touch, che saprà darvi una serie di suggerimenti a seconda del carico, affinché possiate impostare le giuste regolazioni di lavaggio, ottenendo così sempre i risultati sperati.

Questo è solo uno dei tanti elettrodomestici in offerta, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Per scoprire tutte le altre altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

Le migliori offerte Prime Day 2021 su lavatrici e lavasciuga

Altre offerte Amazon

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!