Appena arrivato e già in offerta: il robot aspirapolvere Eureka scontato di 200€

Arrivato presso i principali store solo ad aprile 2024, Eureka J12 Ultra è un robot aspirapolvere che, grazie ad Amazon, già oggi beneficia di uno sconto significativo, consentendovi di risparmiare 200€ e di acquistarlo a 599,99€ invece di 799,99€. Si tratta di un robot completo, che vi solleverà completamente dalle incombenze della pulizia dei pavimenti, lavando e asciugando persino i moci.

Eureka J12 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Eureka J12 Ultra è particolarmente consigliato a chi vive in abitazioni di grandi dimensioni. Grazie alla sua potente aspirante da 5000Pa, è in grado di rimuovere efficacemente peli di animali, sporco e detriti su una vasta gamma di superfici, rendendolo una soluzione ideale per mantenere la casa pulita senza fatica. Inoltre, la sua autonomia fino a 150 minuti permette di coprire superfici fino a 300 metri quadrati con una singola carica, soddisfacendo le esigenze di chi cerca una soluzione di pulizia estesa che non richieda interventi manuali frequenti.

Coloro che desiderano un'esperienza di pulizia personalizzata apprezzeranno anche la flessibilità offerta dalle diverse modalità di pulizia, che includono aspirazione e lavaggio simultanei o separati, oltre alla possibilità di selezionare solo aspirazione o solo lavaggio per differenti aree della casa. L'implementazione della tecnologia AI e LiDAR garantisce una navigazione intelligente che evita ostacoli con precisione, mentre il controllo tramite app offre una gestione confortevole da remoto.

Questi elementi lo rendono perfetto per l'utente tecnologicamente affinato alla ricerca di comodità e di un ambiente domestico più smart. In breve, Eureka J12 Ultra è un prodotto piuttosto evoluto, completo ovviamente di stazione di docking per la ricarica e non solo.

Vedi offerta su Amazon