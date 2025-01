LEGO Insiders: punti doppi e un romantico regalo di San Valentino

Con l'avvicinarsi di San Valentino, LEGO ha pensato a un regalo speciale per i suoi membri LEGO Insiders. A partire da oggi 14 gennaio e fino al 28 dello stesso mese, i membri del programma possono approfittare di una promozione che raddoppia i punti su alcuni set selezionati. Un'opportunità perfetta per accumulare più punti e avvicinarsi a premi esclusivi, mentre si celebra l'arrivo della nuova stagione e della festa degli innamorati.

LEGO Insiders, perché approfittarne?

La promozione LEGO Insiders offre il doppio dei punti su alcuni set in edizione limitata, come quelli in occasione del capodanno lunare. Tra i set selezionati ci sono il LEGO Orchid (10311), il LEGO Cherry Blossoms (40725), il LEGO Lotus Flowers (40647) e il LEGO Festival Calendar (40678). Questi set tematici, che celebrano la bellezza della natura e della cultura orientale, sono ideali per chi vuole arricchire la propria collezione LEGO con modelli eleganti e raffinati, perfetti anche come idee regalo per San Valentino.

In occasione di San Valentino, LEGO ha deciso quindi di aggiungere un tocco di romanticismo alle sue offerte. Per tutti gli acquisti superiori a 75€, effettuati dal 14 al 28 gennaio, i clienti riceveranno in regalo il LEGO Valentine's Day GWP (40759). Questo regalo è un cuore di San Valentino realizzato con i mattoncini LEGO, che rappresenta un omaggio perfetto per celebrare l'amore in modo creativo e originale. Ma attenzione: l'offerta è valida fino a esaurimento scorte!

Se siete membri LEGO Insiders, questa è un'occasione imperdibile per accumulare doppi doppi su set unici e, allo stesso tempo, ricevere un regalo romantico per San Valentino. La combinazione di punti extra e il cuore di San Valentino rappresentano una doppia sorpresa per i fan LEGO, che potranno vivere una festa degli innamorati ancora più speciale.

