Se finora non vi siete ancora portati a casa il set LEGO Icons 10302 Optimus Prime oppure state pensando di acquistare una seconda copia del set per esporre le due versioni del modello (camion e robot) l’una accanto all’altra, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa offerta, relativa a quello che è uno dei set più sorprendenti degli ultimi anni, specie perché in collaborazione con un brand iconico degli anni ’80!

Stiamo parlando del bellissimo set dedicato a Optimus Prime, leader dei Transformers e riprodotto da LEGO in una versione che consente di passare dalla configurazione truck a quella robot (e viceversa) senza dover modificare in alcun modo il modello stesso.

Grazie all’offerta di Amazon, il set potrà oggi essere vostro con uno sconto del 12%, ovvero a soli 158,28€ anziché il prezzo originale di 179,99€!

Un vero e proprio affare, per un set realizzato ad arte e che, con i suoi 1.508 pezzi, riesce a ricreare in toto quello che è il fascino e lo stile dei Transformers, così come apparivano nella serie classica resa celebre dall’omonimo cartone animato.

Un prodotto che, a nostri giudizio, è destinato a diventare oggetto di culto tra i fan e i collezionisti LEGO, anche perché include un piccolo set di accessori, tra cui il blaster ionico, la “Matrice di comando degli Autobot”, l’ascia Energon, il cubo Energon ed un jetpack!

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo splendido set dedicato a Optimus Prime prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

