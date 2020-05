LEGO Star Wars: arrivano le promozioni dello Star Wars Day

Come saprete, il 4 maggio è il giorno tradizionalmente dedicato a Star Wars (o Guerre Stellari che dir si voglia), franchise cinematografico avviato nel 1977 da George Lucas, e perpetratosi fino ad oggi con tantissimi prodotti di successo, fino agli ultimi film sviluppati da Disney, che ne acquistò i diritti nel 2012. Perché il 4 maggio? Per una semplice questione di assonanza inglese tra la data in questione, che si traduce “May, the fourth”, ed il celebre saluto/augurio pronunciato nella serie “che la forza sia con te”, che sempre in inglese si traduce “may the force be with you”.

Un gioco di parole semplice ma efficace che, nel tempo, ha creato quello che è un vero e proprio evento culturale di massa, con celebrazioni in tutto il modo ed il fiorire di attività in rete dedicate proprio alla saga cinematografica di Lucas. Ovviamente, tra le varie iniziative non poteva mancare quella di Lego, il cui ramo “Lego Star Wars” è certamente uno dei più amati e proliferi, con alle spalle oltre 10 anni di attività e di set a dir poco meravigliosi. Dunque, in attesa di celebrare Star Wars il prossimo, diamo un’occhiata a quelle che sono le offerte diffuse da Lego per questo Star Wars Day, e lo facciamo segnalandovi – innanzitutto – che in occasione della promozione saranno raddoppiati tutti i punti VIP sull’acquisto di tutti i set Lego Star Wars.

Per quanto riguarda invece le promozioni in sé, acquistando set Lego Star Wars per un valore superiore ai 75€, si riceverà in regalo l’esclusivo set “Battaglia della Death Star II”, bellissimo diorama che raffigura un momento della celebre battaglia sulla seconda Morte Nera, e non acquistabile in alcun modo separatamente. Del valore ci dica 20 euro, il set è stato prodotto esclusivamente per lo Star Wars Day 2020 e gode anche di una piccola placca commemorativa, risultando dunque un set non solo bellissimo ma anche enormemente collezionabile, soprattutto se si considera che, proprio quella di Star Wars, è forse una delle frange più ambite dell’intero campionario Lego.

Non mancano inoltre alcuni set in offerta, con prezzi ribassati fino al prossimo 4 maggio e che, ovviamente, concorrono alla possibilità di poter ricevere in regalo il succitato (e bellissimo) set in omaggio. Prima di presentarveli, tuttavia, ci preme anche ricordarvi che sul tema Star Wars sono disponibili alcune novità, una delle quali è acquistabile proprio a partire da oggi. Stiamo ovviamente parlando del bellissimo A-Wing Starfighter, disponibile a partire da oggi nella sua edizione “Ultimate Collection Series”, linea che aveva già proposto le versioni “pro” di mostri sacri come il Millennium Falcon. Composto da ben 1673 pezzi, il nuovo A-Wing Starfighter può essere vostro al prezzo di 199,99€, riproponendo in tutto e per tutto i dettagli della memorabile navicella in forza all’Alleanza Ribelle.

Un set davvero bellissimo e che, come detto, è già disponibile per l’acquisto a partire proprio da oggi, a differenza invece dei set dedicati alla serie TV “The Mandalorian”, ovvero la bellissima Razor Crest ed il set Lego Brickheadz dedicato al Mandaloriano e il Bambino, entrambi disponibili al pre-order rispettivamente al prezzo di 134,99€ e 19,99€, ma entrambi valevoli come acquisti utili alla ricezione del set esclusivo per lo Star Wars Day 2020.

Detto questo, vi lasciamo alla piccola lista di set in offerta per i prossimi giorni con l’invito, ovviamente, ad affrettarvi nell’acquistare i vostri set Lego Star Wars entro e non oltre il 4 maggio, altrimenti c’è il serio rischio che, anche solo per esaurimento scorte, non abbiate l’occasione di ricevere in regalo l’ambitissimo set esclusivo “Battaglia della Death Star II”. Che la forza sia con voi!

