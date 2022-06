Se siete alla ricerca di un lungo, ricchissimo di attività da fare, e che sia anche ottimo da giocare in compagnia, allora fermatevi subito qui, perché questa è l’offerta che potrebbe dare alla vostra estate una svolta “spaziale”.

Vi segnaliamo, infatti, che su eBay è attualmente in sconto, a quello che è il prezzo più basso della rete, lo splendido e divertente Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, titolo realizzato con perizia dal team di TT Games, e che si propone non solo come uno dei più grandi giochi a tema Lego mai realizzati, ma anche come uno dei più grandi titoli dedicati alla saga di Star Wars!

Il prezzo, del resto, è davvero ottimo, perché parliamo di 46,90€ per l’edizione PS4, contro gli originali 59,99€! Un prezzo che, forse, qualcuno giudicherà ancora troppo alto, ma val la pena sottolineare che non parliamo solo di videogioco immenso e longevo, ma anche e soprattutto di un titolo arrivato sul mercato da pochissimi mesi, e dunque ancora freschissimo e spesso venduto a prezzo pieno!

E fidatevi di noi: val davvero la pena dargli un’occhiata! Perché al netto di uno stile scanzonato e fanciullesco, che caratterizza un po’ tutte le opere multimediali a tema Lego, La Saga di Skywalker è un gioco ampio e molto variegato, che si prende la briga di farci rivivere tutti gli eventi delle 3 trilogie cinematografiche, ma in veste Lego, ovviamente.

Realizzato come un ampio open world in salsa “galattica” liberamente esplorabile, Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker vanta centinaia di personaggi e veicoli sbloccabili, oltre che diversi pianeti liberamente esplorabili, e presi di peso dalla storia della saga cinematografica, tutti densi di segreti e attività di ogni tipo.

Giocabile interamente da soli o in compagnia, grazie ad una modalità cooperativa che, da sempre, è uno dei fiori all’occhiello di questa produzione, Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker potrebbe essere quel titolo che stavate aspettando per impegnare le vostre prossime giornate di vacanza, specie a questo prezzo convenientissimo! Per questo, vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto prima il gioco vada esaurito o, peggio, torni al suo prezzo originale.

