Appassionati di film Marvel, adunata! Vi segnaliamo, infatti, che Lego Store ha finalmente aperto le vendite del tanto atteso set dedicato al Guanto dell’Infinito di Iron Man, che va a fare coppia con un precedente set, già pubblicato da un po’, e dedicato invece al Guanto di Thanos.

Venduto al prezzo di 69,99€, questo set riprende, nel dettaglio, la fattura del Guanto dell’Infinito creato artificialmente da Iron Man, riproducendo il prezioso oggetto con un totale di 680 pezzi, ed includendo anche una pratica base per l’esposizione, con tanto di targhetta.

Creato per i costruttori più grandi, questo set è uno splendido oggetto da collezione per i fan Marvel, ed include dettagli come le gemme dell’infinito, già incastonate sul dorso del guanto, oltre che a dita mobili e articolate, con cui riprodurre anche la posa dell’ormai celebre “schiocco di dita” di Thanos.

Insomma, un pezzo davvero splendido, misurante ben 31 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 9 cm di profondità, e perfetto da esporre accanto all’ormai già noto (ed ancora reperibile) set dedicato al Guanto originale, così come impugnato da Thanos nella Infinity Saga dell’MCU.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Lego Store sta dedicando a questo splendido set, invitandovi a completare, quanto prima, il vostro acquisto, prima che esso vada esaurito, e toccherà quindi attendere un restock.

