Le lettiere per gatti sono quel tipo di prodotto la cui scelta, di primo acchito, può sembrare un’operazione semplice. Come i gattari sanno bene tuttavia, si tratta di uno degli acquisti più impegnativi tra gli articoli per il vostro micio. Quando si parla di igiene infatti, non esistono animali domestici esigenti quanto i gatti.

La lettiera è il principale accessorio da avere in casa per il benessere del vostro gatto. Proprio per questo, scegliere il modello giusto può essere difficile. Ci sono tante e diverse tipologie di lettiere per gatti in circolazione, che variano in base alla struttura, al meccanismo di pulizia e a numerosi optional supplementari.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto alle esigenze dei vostri amici felini, abbiamo stilato questa guida alle migliori lettiere per gatti in circolazione. La selezione dei prodotti comprende i migliori modelli per qualità-prezzo attualmente disponibili sul mercato.

Le migliori lettiere per gatti

Lettiera Iris Ohyama semiaperta | Miglior lettiera qualità-prezzo

La lettiera per gatti Iris Ohyama è la scelta migliore per rapporto qualità-prezzo. Progettata per fornire il massimo dello spazio e dell’accessibilità, presenta una struttura aperta ma circondata da pareti trasparenti su tre lati: oltre a facilitare il processo di pulizia, questa caratteristica consentirà al micio di espletare i suoi bisogni in un ambiente riparato ma al tempo stesso arioso. Il lato e il retro della lettiera sono abbastanza alti da impedire ai rifiuti di rovesciarsi sul pavimento. Il prodotto viene fornito con piedini sagomati antiscivolo e una paletta per semplificare le operazioni di pulizia quotidiana.

Lettiera Iris Ohyama aperta | Miglior lettiera aperta

Realizzata in propilene e disponibile a un prezzo stracciato, la lettiera per gatti aperta Iris Ohyama conferma l’abilità del marchio nell’offrire prodotti di qualità ma allo stesso tempo economici. La forma e il colore conferiscono a questa lettiera un aspetto versatile e minimalista. Potrete collocarla in qualsiasi ambiente domestico senza il rischio che stoni con il resto dell’arredamento e, come se non bastasse, è estremamente comoda sia da utilizzare che da pulire: la struttura aperta fornisce al micio tutta la mobilità di cui ha bisogno e il bordo rimovibile renderà ogni pulizia facile e veloce.

Lettiera Curver | Miglior lettiera chiusa

Tra le lettiere per gatti quelle chiuse sono solitamente le più complicate da gestire per questo riguarda la pulizia. A questo proposito, la lettiera Curver fa un ottimo lavoro. È semplicissima da pulire, in quanto non occorre fare altro che rimuovere il cassettone forato inferiore e svuotarlo. Per una pulizia più completa, potrete aprire la lettiera sfruttando i pratici pulsanti a click laterali. Oltre a essere comoda da lavare ed eccezionale nella neutralizzazione degli odori, la lettiera Curver vanta un design sobrio ed elegante ed è realizzata in plastica riciclata al 95% proveniente da materie plastiche recuperate durante la pulizia degli oceani. È un’opzione visivamente piacevole, pratica ed eco-responsabile.

Lettiera Petsafe | Miglior lettiera a pulizia automatica

Se non avete problemi di budget e non riuscite a pulire la toilette del vostro gatto troppo di frequente, allora non potete fare a meno della lettiera Petsafe. Si tratta di una lettiera aperta a pulizia automatica che presenta tutti i comfort che un micio possa desiderare. La base in silicato garantisce una protezione totale dalle fuoriuscite e dalle perdite, il vano rifiuti nascosto dura fino a 30 giorni. Il meccanismo di pulizia, alimentato da un motore silenzioso ma potente, si avvia in automatico non appena il micio esce dalla lettiera, ma in modo del tutto intelligente. Al termine della seduta, partirà un conteggio di 20 minuti. Se il felino non torna nella lettiera prima di quel tempo, inizierà la pulizia, in caso contrario verrà posticipata. Anche se l’investimento iniziale può essere impegnativo, il sistema autopulente smart della lettiera Petsafe vi ripagherà con un notevole risparmio su lungo termine e un ambiente costantemente igienizzato.

Come scegliere la lettiera per gatti

Come capita spesso quando si acquistano prodotti per i vostri animali domestici, non esistono scelte obbligate. Munirvi della lettiera per gatti più all’avanguardia, lussuosa o sofisticata non si rivelerà necessariamente un successo. In fatto di lettiere per gatti dunque, il nostro consiglio è di chiedervi prima quali siano le particolari esigenze del vostro amico peloso. La lettiera è quanto di più personale il vostro gatto possieda. Per usarla adeguatamente e con continuità, il felino dovrà sentirvisi a suo agio, considerarla un luogo riparato, sicuro e, soprattutto, pulito. A prescindere dal modello che sceglierete, sappiate che i gatti detestano tanto gli spazi stretti che quelli troppo larghi.

La lettiera dovrà dunque possedere le giuste dimensioni: essere abbastanza ampia da permettere al micio di espletare i propri bisogni e scavare nella sabbia, ma anche sufficientemente avvolgente da evitare di causare spaesamento o confusione. In linea generale, se avete un gatto ancora cucciolo o attempato, state alla larga da lettiere giganti o a pulizia automatica troppo rumorosa. Qualora il micio fosse particolarmente sensibile, evitate anche le lettiere per gatti aperte, in quanto i rumori esterni potrebbero distrarlo o persino spaventarlo.

Purtroppo, in questo ambito, la legge del colpo di fulmine si applica raramente: non è escluso quindi che dovrete investire un po’ del vostro tempo per far abituare il gatto alla nuova lettiera. Ma non temete, i felini hanno molto più interesse di voi ad avere a disposizione una loro toilette personale. Con un po’ di pazienza e le giuste considerazioni sarete entrambi contenti del vostro acquisto.

Struttura delle lettiere per gatti

Nel complesso, esistono tre diverse tipologie di lettiere per gatti.

Le lettiere aperte sono le più semplici ed economiche. Anche se di norma non presentano i comfort o le sofisticatezze delle altre tipologie di lettiere, hanno il vantaggio di essere molto spaziose. Durante l’uso, il vostro gatto non si sentirà costretto e potrà usufruire di tutto lo spazio di cui ha bisogno. La lettiera aperta è un’opzione particolarmente utile non solo per i mici più disinvolti, ma soprattutto per quelli maggiormente sensibili agli odori. Ovviamente, però, dovrete munirvi anche della sabbia adatta. Da parte nostra, vi suggeriamo quella in silicio, che riduce al minimo lo spargimento di polvere e garantisce la massima neutralizzazione dell’odore.

Le lettiere per gatti chiuse sono lo standard della categoria, nonché il miglior compromesso tra prezzo, praticità e design. Si tratta del modello più comune, che troverete disponibile in numerosissime forme e dimensioni. Il principale vantaggio di una lettiera per gatti chiusa è che trattiene tutti gli odori e, in parte, anche lo sporco. Per pulirla rapidamente e non avere troppe difficoltà, vi consigliamo i modelli scoperchiabili: grazie alle pratiche chiusure a click laterali, potrete rimuovere la parte superiore della lettiera e cambiare la sabbia, oppure lavarla in tutta comodità.

I modelli migliori presentano anche prese d’aria integrate con filtro a carbone e porticina opaca. Le prese d’aria garantiscono una costante ventilazione dell’ambiente interno, mantenendo asciutto e congeniale alle esigenze del vostro amico a quattro zampe. La porticina opaca offrirà al gatto maggior privacy, ridurrà al minimo le distrazioni durante l’espletamento dei bisogni e impedirà alla sabbia di fuoriuscire dalla lettiera.

Per quanto riguarda le lettiere con accesso dall’alto, potremmo sintetizzare la loro filosofia in questo modo: tutto ciò che accade nella lettiera rimane nella lettiera. Come noterete da una rapida occhiata, stiamo parlando del top di gamma della categoria. Il prezzo sale, ma in maniera direttamente proporzionale alle funzionalità e ai benefici del prodotto. Proprio come indica il nome, l’accesso dall’alto azzera qualsiasi possibilità di spargimento di polvere o sporco. Se avete anche cani o altri animali in casa e volete tenerli lontani dalla lettiera, la struttura con accesso dall’alto è l’opzione più sicura che troverete in commercio.

Il vostro amico peloso avrà inoltre la massima libertà su come utilizzare al meglio la sua toilette: se preferirà, potrà espletare i propri bisogni dall’esterno, utilizzando la superficie superiore della lettiera come base d’appoggio; in alternativa, se il modello è sufficientemente spazioso, potrà entrare a sbrigare le sue cose nella cassetta, proprio come in una lettiera chiusa. Quelle con ingresso dall’alto sono anche le lettiere più solide e resistenti. Per i mici più attenti all’igiene, sono disponibili varianti con zerbino integrato, che a lavoro finito permetteranno al gatto di pulirsi adeguatamente le zampe.

Pulizia delle lettiere per gatti

Quando si parla di lettiere per gatti la parola d’ordine è una e una soltanto: pulizia. La caratteristica universale che accomuna ciascun felino domestico è l’avversione alla sporcizia. A prescindere da quanto l’ambiente della toilette sarà reputato comodo, intrigante o accogliente, saranno le sue condizioni igieniche a decretare la riuscita oppure il fallimento della vostra spesa. Per vostra fortuna, il mercato vi mette a disposizione tre diversi sistemi di pulizia della lettiera, progettati in base al tempo che siete disposti a dedicare alle operazioni di smaltimento dello sporco e al prezzo.

Le lettiere per gatti a pulizia manuale sono le più diffuse e comuni e, come suggerisce il nome, lasciano tutto il lavoro di sostituzione della sabbia e lavaggio a voi padroni. I modelli a pulizia manuale sono economici e meno ingombranti delle altre due varianti. Per questo motivo, sono l’opzione giusta per chi ha un budget limitato o ha poco spazio a disposizione in casa. Ovviamente, questi due vantaggi devono essere compensati dalla vostra dedizione nel mantenere l’ambiente della lettiera costantemente pulito e asciutto: come è noto, i gatti sono animali domestici schizzinosi e se vi scorderete di igienizzare la loro toilette per troppo a lungo rischierete di ritrovarvi i loro bisogni in giro per casa.

I modelli a pulizia semiautomatica si attivano tramite una leva o un rastrello che passeranno attraverso la sabbia, depositando i contenuti solidi in una cassetta separata o un sacchetto. Il sistema pulente farà anche in modo che gli odori non si disperdano nell’ambiente. Rispetto alle lettiere manuali, questi modelli vi permettono di limitare la vostra azione all’innesco della leva o del rastrello, che faranno il “lavoro sporco” al posto vostro senza consumare elettricità. Ciononostante, dovrete ricordarvi di svuotare il deposito di tanto in tanto.

Infine, ci sono i modelli a pulizia automatica, una vera e propria variante smart nell’ambito delle lettiere per gatti. Sono provviste di un sensore che attiverà il rastrello in dotazione nella lettiera a seguito di ogni utilizzo. La sabbia viene setacciata con precisione e i detriti trasportati direttamente nella cassetta igienica sottostante. Anche se si tratta del tipo di lettiere per gatti più costoso, è anche il più intelligente. È la scelta migliore per chi non ha la possibilità di controllare quotidianamente la lettiera del proprio gatto. Il vostro intervento sarà infatti richiesto soltanto ogni 15 o 20 giorni circa, per svuotare il cestino di accumulazione dello sporco.

Tipo di sabbia

I tipi più comuni di sabbie in commercio si dividono in tre classi: agglomeranti, assorbenti e in silicio.

La principale caratteristica della sabbia agglomerante è di appallottolare i bisogni del gatto in singoli blocchi, così da facilitarne la rimozione. Il vantaggio delle sabbie agglomeranti è che trattengono efficacemente lo sporco: all’atto pratico, potrete ridurre i consumi di sabbia al minimo e non vi ritroverete con sgradevoli residui disseminati intorno alla lettiera. Inoltre, non dovrete neanche svuotare la lettiera per intero, ma limitarvi a rimuovere i blocchi di sporco e sostituirli con della sabbia pulita un po’ alla volta.

La sabbia assorbente è composta di granuli più sottili, pensati principalmente per neutralizzare la diffusione di liquidi e odori. Le proprietà assorbenti di questa sabbia si esauriscono col tempo, per cui a un certo punto dovrete svuotare la lettiera e sostituire l’intero carico.

Se cercate un buon compromesso tra le due tipologie, potete optare per la sabbia in silicio. Quest’ultima possiede dei granuli molto grandi e dall’aspetto salino. Il silicio vanta un’elevata capacità assorbente per liquidi e odori e, al contempo, non sviluppa polvere. I granuli, inoltre, tendono a saturarsi nel tempo, assumendo un distintivo colore giallino che vi avviserà che è tempo di rimuoverli e sostituirli.

Altri optional e caratteristiche utili

Al di là delle caratteristiche basilari di cui abbiamo parlato sinora, le lettiere per gatti che troverete in circolazione offrono molti altri interessanti optional, che faranno contenti sia voi che il vostro micio. Alcune lettiere per gatti, per esempio, presentano una struttura angolare anziché regolare, che vi permetterà di risparmiare spazio in casa e piazzare la toilette in maniera maggiormente strategica. Un altro aspetto cruciale della lettiera per gatti è il bordo rialzato.

Se c’è una cosa su cui voi e il vostro gatto siete sicuramente d’accordo, è non volere sporco in giro. Per quanto possa sembrare un dettaglio semplice, una lettiera dal bordo rialzato impedirà a gran parte della polvere e dello sporco di fuoriuscire dalla toilette del vostro amico felino. I più esigenti di voi potranno anche considerare l’acquisto di una lettiera con tappetino o zerbino esterni, che il gatto sarà ben felice di utilizzare per pulirsi le zampe al termine della seduta.