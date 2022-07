Se durante le vacanze volete dedicare un po’ di tempo alla lettura, oltre al divertimento, cogliendo l’occasione per scoprire nuove serie e storie di autori finora a voi sconosciuti, Amazon vi darà la possibilità di consultare oltre 1 milione di e-book da poter leggere in comodità sotto l’ombrellone o nel posto di relax a voi più comodo, con una vasta scelta di libri a partire da soli 99 centesimi di euro.

Il bello è che tutti questi libri, essendo in formato digitale, potrete leggerli da qualunque dispositivo, scaricando semplicemente l’app Kindle, anche se il modo migliore sarebbe farlo attraverso un dispositivo di lettura dedicato come il Kindle Paperwhite, che garantisce una lettura confortevole per gli occhi e l’accesso immediato all’intero catalogo eBook di Amazon.

Se invece siete amanti della lettura e pensate di acquistare una dozzina di libri da divorare in vacanza, conviene che vi abboniate a Kindle Unlimited che, per soli 9,99€ al mese, vi permetterà di accedere all’enorme catalogo eBook di Amazon che, come anticipato, vanta oltre 1 milione di eBook. Ovviamente sarete liberi poi di disdire l’iscrizione in qualsiasi momento e, soprattutto, di non pagare neanche 1€ qualora non vi foste mai abbonati al noto servizio Amazon. In tal caso, infatti, il primo mese sarà gratuito e potrete disattivare il rinnovo automatico pochi giorni prima della scadenza.

Con un catalogo di oltre 1 milione di eBook, trovare quelli adatti ai vostri gusti personali non sarà affatto un problema, anzi, avrete l’imbarazzo della scelta su quale leggere prima e su quale dare meno priorità. Dalla fantascienza all’horror, dalla politica alla storia fino ad arrivare a quelli per ragazzi, avrete la certezza di trovare argomenti di qualsiasi genere! Se deciderete di rimanere iscritti a Kindle Unlimited, potrete poi rileggere i libri ogni volta che lo desideriate, portando sempre con voi le parole e le frasi dei vostri autori preferiti.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai numerosi eBook presenti su Amazon, molti dei quali acquistabili a meno di 1€ e tutti validissimi da leggere in estate, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

