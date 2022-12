Il Natale è ormai imminente e, come sempre, questo periodo non significa solo relax e tempo passato con amici e parenti, ma anche e soprattutto feste e gozzoviglio, oltre che di regali, da fare e magari da farsi. E così, se siete alla ricerca di uno splendido regalo da farvi, e la vostra passione è quella della buona birra, da gustare rigorosamente fredda, allora potrebbe avere senso dare un’occhiata a questa ottima offerta anche se, lo diciamo subito, l’acquisto di questo prodotto comporterà la ricezione dello stesso solo dopo il periodo di Natale, e non prima.

Dunque, di che si tratta? Ovviamente dello splendido (ed apprezzatissimo) spillatore casalingo Philips Perfect Draft! Un prodotto ben noto, già protagonista di diverse offerte nel corso dell’ultima estate, ed oggi tornato in sconto a soli 214,99€, contro i 399,99€ del suo prezzo originale!

Un prezzo ottimo, specie considerando che parliamo di quello che è uno degli spillatori domestici più apprezzati del mercato, come testimonia il suo record di prodotto di categoria più venduto su Amazon!

Philips Perfect Draft, infatti, è in grado di offrire un’esperienza pari a quella di una spina da pub, utilizzando per lo scopo fusti nel formato domestico da 6 litri, che possono essere conservati all’interno dello spillatore ad una temperatura variabile, e ad un minimo di 3°C. Semplicissimo da utilizzare, e davvero immediato nell’installazione, Philips Perfect Draft richiede una manutenzione minima, ed utilizza fusti già pressurizzati, che non necessita, quindi, di una bombola di anidride carbonica per garantire una pinta perfetta.

In tal modo l’operazione di spillatura è semplice e immediata, ed anche il processo di ricambio del fusto potrà essere svolto senza particolari grattacapi, giacché non dovrete far altro che inserire il fusto nuovo nel corpo dell’elettrodomestico ed attendere solo che la birra al suo interno arrivi alla giusta temperatura.

A questo punto non ci resta che lasciavi all’acquisto ma, prima di far ciò, ci prendiamo un attimo per suggerirvi, qui e ora, di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, oltre a farvi risparmiare un po’ di soldi sulle spedizioni dei vostri acquisti, vi garantirà anche consegne prioritarie e veloci. Cosa da non sottovalutare, specie perché le spedizioni cominciano ad aumentare vertiginosamente, e per molti prodotti Amazon sta già segnalando rallentamenti nelle spedizioni, o addirittura ritardi! Meglio partire prevenuti, e provare ad assicurarsi di avere i propri pacchi in tempo per la Vigilia di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo splendido spillatore prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

