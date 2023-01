Il mouse è un elemento essenziale del nostro set-up, e soprattutto se lavoriamo tante ore dinanzi al computer è necessario che sia responsivo ed ergonomico, così da non affaticare i polsi e permetterci di non arrivare a fine giornata con un fastidioso dolore ai muscoli. Se siete alla ricerca di un nuovo mouse, vi consigliamo uno dei modelli migliori in assoluto in questo campo, che è oggi protagonista di un’offerta ottima su Amazon!

Il mouse verticale Logitech Mx è infatti in sconto a soli 75,59€ invece di 124,99€; si tratta di uno sconto del 40%, che vi permetterà di risparmiare ben 50,00€ su uno dei mouse più popolari del mercato. L’articolo su Amazon ha una media di 4 stelle e mezzo su oltre 7 mila recensioni che ne certificano la qualità altissima, quindi rappresenta un’occasione davvero imperdibile.

Il Logitech Mx è stato progettato appositamente per garantire una posizione naturale della mano, riducendo così lo sforzo muscolare e favorendo una postura migliore nel corso della giornata. L’angolo di 57° che lo rende peculiare rispetto ai mouse comuni riduce infatti la pressione sul polso, facendo al contempo riposare il polso sull’apposito supporto. Il risultato? Riuscirete a lavorare tutto il giorno nel massimo della comodità, arrivando a fine giornata senza alcun fastidio o affaticamento.

Il mouse è anche estremamente preciso, e il cursore altamente responsivo da 4.000 DPI riduce di quattro volte il movimento della mano, permettendovi così di svolgere qualsiasi mansione in modo rapido e accurato. Inoltre, potrete personalizzare i pulsanti del Logitech Mx, così da impostare funzioni specifiche in base alle vostre esigenze.

Infine, Logitech si è impegnata anche nel design, creando un mouse licio al tatto e dalla forma ideale, capace di adattarsi a una varietà di forme e dimensioni della mano. D’altra parte, la superficie in gomma testurizzata garantisce una presa precisa, quindi riuscirete a compiere ogni gesto in modo preciso e senza alcuna sbavatura.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta del mouse Logitech Mx, rimandandovi alla pagina di Amazon dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!