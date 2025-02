Luci e suoni sincronizzati con questo speaker Soundcore a 150€!

Lo speaker Soundcore Boom 2 Plus è ideale per gli appassionati di musica all'aperto. Questo potente dispositivo con 140W di potenza, BassUp 2.0 per bassi ancora più profondi, Bluetooth 5.3, 20 ore di riproduzione e caratteristiche uniche come la sua impermeabilità IPX7 e luci RGB, è ora disponibile a soli 149,99€ invece di 199,99€. Questo significa uno sconto del 25% su un dispositivo che eleva ogni esperienza audio all'esterno, con un suono di qualità e caratteristiche di design all'avanguardia. Non perdete questa opportunità di portare la vostra musica ovunque desideriate con lo speaker Soundcore Boom 2 Plus.

Speaker Soundcore Boom 2 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker Soundcore Boom 2 Plus è consigliato agli appassionati di musica che cercano un'esperienza sonora di alta qualità all'aperto, grazie ai suoi bassi potenti da 140W e alla tecnologia che offre un equilibrio perfetto tra alti nitidi e bassi profondi. Questo altoparlante Bluetooth è ideale per le persone che amano organizzare feste all'aperto o trascorrere del tempo in spiaggia o in piscina, poiché la sua resistenza all'acqua IPX7 lo rende perfetto per ogni situazione, anche le più estreme. Inoltre, per chi apprezza la personalizzazione del proprio ascolto, il Boom 2 Plus offre un equalizzatore che permette di adattare il suono a qualsiasi genere musicale o atmosfera.

Non solo gli amanti della musica, ma anche gli avventurieri all'aria aperta troveranno nello speaker Soundcore Boom 2 Plus un compagno ideale, grazie alla sua funzione di powerbank integrato che assicura la possibilità di ricaricare smartphone e dispositivi durante lunghe giornate fuori casa. La ricarica rapida da 30W garantisce oltre 20 ore di riproduzione, permettendo a tutti di ascoltare la propria playlist preferita senza interruzioni. Inoltre, il design galleggiante dell'altoparlante apre nuove possibilità di utilizzo in prossimità dell'acqua, assicurando che la musica non si fermi mai, neanche durante una festa in piscina o una giornata al mare. Pertanto, chi cerca versatilità, durabilità e qualità sonora troverà nel Boom 2 Plus il miglior candidato per ogni avventura.

In offerta al prezzo scontato da 199,99€ a soli 149,99€, lo speaker Soundcore Boom 2 Plus rappresenta un ottimo investimento per chi desidera un audio di qualità superiore con caratteristiche pensate per l'uso all'aperto. Con la sua combinazione di potenza, nitidezza audio, resistenza all'acqua, funzioni innovative e lunga durata della batteria, è una scelta consigliata per migliorare ogni tipo di festa o semplicemente ascoltare la propria musica preferita in qualsiasi condizione.

Vedi offerta su Amazon