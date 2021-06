Macchine per caffè a capsule | Le migliori del 2021

La bevanda più consumata al mondo è il caffè, ormai diventata una vera e propria passione che accomuna tantissime persone sparse per tutto il mondo. Per questo motivo, in questi ultimi anni, moltissime società del settore stanno puntando tantissimo sullo sviluppo di macchine per caffè a capsule, e non solo.

Sul mercato abbiamo tantissime alternative, dalle soluzioni economiche ai prodotti top di gamma per caratteristiche e funzionalità secondarie, da quelle compatte a quelle ingombranti, da quelle senza cappuccinatore a quelle dotate di tale funzione. In questo articolo, dunque, andremo a vedere le migliori macchine per caffè a capsule, con una rassegna che metta in risalto tutti quegli articoli con un rapporto qualità/prezzo ottimale.

Tuttavia, prima di passare alla nostra selezione di prodotti, è doveroso specificare che abbiamo deliberatamente selezionato Amazon come punto di riferimento. Le motivazioni di tale scelta sono abbastanza semplici, in quanto il portale garantisce la spedizione veloce in primo luogo e un’ottima assistenza clienti post-vendita.

Le migliori macchine per caffè a capsule

De’Longhi Nespresso Inissia

Tra i prodotti più economici del mercato (ma non meno per caratteristiche tecniche ndR), è la De’Longhi Nespresso Inissia. Si tratta di una macchina per il caffè che si caratterizza innanzitutto da un sistema a capsule nespresso, un gruppo infusore motorizzato e un flow stop. Per garantire l’erogazione di un buon caffè, questa macchina riesce a raggiungere una pressione di 19 bar, grazie ad una potenza di 1260W. Il tutto assicurando una buona protezione per l’abitazione con il sistema di riscaldamento thermoblock e, con la modalità di risparmio energetico, sarà in grado di non pesare sulla bolletta dell’energia elettrica. Possiede infine un serbatoio dell’acqua removibile da 0,7 litri.

Lavazza A Modo Mio Tiny

Lavazza rappresenta una delle maggiori produttrici di caffè in Italia e nel mondo. Da diversi anni produce macchine dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e, tra queste, troviamo la Lavazza A Modo Mio Tiny. Rappresenta un prodotto compatto e bello esteticamente, che integra tutto quello che occorre per degustare un buon caffè. E poi, oltre a tutto quello che abbiamo descritto, unisce una buona praticità d’azionamento, infatti prepara un buon caffé premendo un semplice tasto posto sul dorso. Inoltre, Tiny bada anche ai consumi, dispone di una funzione di spegnimento automatico dopo 9 minuti e tutte le parti removibili (come il piattino reggi tazzina) sono completamente lavabili.

NESCAFÉ Dolce Gusto Colors

Nescafé Dolce Gusto Colors è una macchina per caffè che riesce a mettere insieme non solo un buon design ma anche un ottimo sistema di erogazione, grazie al know-how maturato dall’azienda in questi ultimi anni. Riesce infatti a sorprendere tutti gli appassionati del caffè con bevande gustose e pronte a deliziare il proprio palato e, con la funzione bevande XL, saprà sicuramente dare quel qualcosa in più che non guasta mai. Possiede anche un serbatoio per l’acqua da 1 litro, ideale dunque per l’intera famiglia. Per mantenere i consumi bassi, integra anche un sistema di spegnimento automatico, che si attiva dopo un minuto di inutilizzo.

Macchina per Espresso Sboly

Chi è alla ricerca di un prodotto che possa soddisfare le esigenze di diversi palati, allora la macchina per caffè Sboly sarà in grado di sorprendere per le sue caratteristiche tecniche. Permette infatti di utilizzare sia il macinato che le capsule Nespresso originali per poter degustare un buon caffè, e dunque è pienamente compatibile con le soluzioni di maggior interesse attualmente. Inoltre, consente a tutti gli appassionati di preparare un autentico espresso, mediante una cappucceria posta al lato degli erogatori. Per una buona protezione, questa macchina è dotata di due fusibili per evitare eventuali surriscaldamenti.

Krups Nespresso Pixie

Nata da uno studio di design, la macchina caffè Nespresso Pixie sarà in grado di deliziare gli appassionati con l’autentico stile della bevanda per eccellenza, con i suoi lati in acciaio martellato. Inoltre, grazie ad una pompa ad alta pressione e da un sistema a riscaldamento rapido, garantisce la massima qualità del caffè nespresso, senza dover eseguire complicate manovre e dunque con una semplicità mai vista prima. Poi, riesce a mantenere bassi i consumi energetici con la funzione di spegnimento automatico, che permette alla macchina di spegnersi autonomamente dopo 9 minuti di totale inutilizzo (il produttore conferma anche che il timer può essere esteso da 9 a 30 minuti).

Lavazza A Modo Mio Voicy

“Alexa, prepara un caffè”. Lavazza A Modo Mio Voicy è una delle prime macchine per caffè a capsule con a bordo l’assistente vocale di Amazon, Alexa. Questa funzione permette di eseguire tantissimi comandi, sia mediante i comandi vocali che attraverso l’applicazione dedicata. Con la propria voce è possibile anche programmare la lunghezza e la temperatura del caffè, in base alla propria routine quotidiana. Inoltre, Alexa può ordinare autonomamente le capsule, nel caso in cui fossero finite, per garantire l’odore del buon caffè ogni giorno. Questa macchina possiede un serbatoio di 1,1 litri, ideale per tutta la famiglia. E poi, con la funzione di autospegnimento, preserva la bolletta dell’energia in modo rigoroso. Insomma, si tratta di un prodotto che, seppur un prezzo alquanto elevato, saprà soddisfare proprio tutti.

Come scegliere le migliori macchine per caffè a capsule

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono le macchine per caffè a capsule? Ebbene, dopo aver visto la nostra rassegna dei migliori prodotti in commercio, è doveroso rispondere a questa fatidica domanda. Di seguito, quindi, vi elencheremo le specifiche.

Praticità

Design

Costo capsule

Praticità

I prodotti in questione sono estremamente pratici perché, in pochissimi passaggi, preparano il caffè. Tendenzialmente le macchina vantano una forza di pressione di ben 9 bar, ma è possibile trovare anche quelle più potenti, in base alle proprie esigenze chiaramente. Poi, oltre alla praticità, viene anche la comodità. Queste macchine, infatti, non necessitano di una grossa manutenzione, infatti basterà soltanto lavare le parti lavabili.

Design

Un altro punto da tenere in considerazione è il design. Ciascuna macchina, infatti, possiede un design ben predefinito, secondo le preferenze del produttore. Per tanto, essendo un punto abbastanza soggettivo, vi consigliamo di acquistare un articolo che rispecchi le vostre preferenze.

Costo capsule

Le capsule, soprattutto quelle originali, hanno un costo piuttosto elevato. Ci sono tantissime alternative, ma vi suggeriamo sempre di provare tutte quelle disponibili, cosicché possiate rintracciare quelle di vostro gradimento.