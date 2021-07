Macchine per caffè americano | Le migliori del 2021

Gli italiani, si sa, sono consumatori cronici di caffè, tuttavia sono in molti quelli che apprezzano anche il caffè americano. Questa particolare bevanda, rispetto al tradizionale espresso, non è altro che un caffè a cui però si aggiunge dell’acqua bollente, di conseguenza il gusto può sembrare meno corposo e forte al palato. Per poter preparare una pietanza del genere è necessario acquistare una delle migliori macchine per caffè americano oppure degli appositi filtri.

In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di illustrarvi quelle che sono le migliori macchine per caffè americano attualmente in commercio, cosicché possiate avere un’idea generale su quelle che possono fare davvero la differenza, non solo dal punto di vista monetario ma anche per le caratteristiche tecniche di cui sono dotate. Abbiamo stilato dunque una selezione di prodotti, partendo da quelli economici fino ad arrivare ai top di gamma della categoria.

Le migliori macchine per caffè americano

Moulinex Principio FG1528

Uno dei primi prodotti a incuriosirci è stata la macchina per caffè americano Moulinex Principio, il modello FG1528. Principio è una caffettiera compatta che, grazie alla capacità della sua caraffa integrata di 0,6 litri, consente a tutti gli amanti dell’americano di preparare fino a sei tazze di caffè. Inoltre, essendo un concentrato di tecnologia, integra al suo interno un sistema anti-gocciolamento e l’interruttore on/off, oltre alla possibilità di accedere al serbatoio mediante un pratico coperchio. Principio dunque è la caffettiera ideale per coloro che sono interessati al caffè americano senza spendere molto.

Aicook MD-259T

L’Aicook MD-259T è un’altra caffettiera dalle ottime specifiche tecniche. Questa macchina, infatti, integra tutto il necessario per poter preparare fino a 12 tazze, con la possibilità di impostare un timer programmabile di 24 ore e di regolare l’intensità dell’aroma. Tra le altre caratteristiche, troviamo anche la funzione di mantenimento in caldo, consentendo di gustare una bevanda fino a 40 minuti dall’erogazione, senza dover ripetere l’intero processo. Con il suo sistema anti-goccia, questa macchina include anche un filtro e un porta-filtro rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Philips HD7462/20

Philips è una società che produce un numero di prodotto quasi infinito, caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo superlativo. Tra questi, vi segnaliamo anche Philips HD7462/20, una macchina per caffè americano dalle buone specifiche, a partire dalla tecnologia aroma twister che promette un gusto ottimale in ogni tazza. Philips HD7462/20, oltre al consueto sistema anti-goccia, vanta la funzione di spegnimento automatico (impostato a 30 minuti dall’erogazione) e una capacità totale di 1,2 litri, che permette di preparare da due fino a 15 tazze di caffè. Insomma, questo prodotto rappresenta l’ideale per le famiglie e uffici.

Taylor Swoden Darcy

Taylor Swoden Darcy è un altro portento tra le macchine per caffè americano. Riesce a preparare molteplici caffè (da uno a dodici circa ndR) in modo pratico e veloce, grazie alla potenza di 950W. Inoltre, questa macchinetta integra un timer, con il quale è possibile programmare quando iniziare l’erogazione del caffè, specie nelle prime ore della giornata. Possiede anche la funzione “Mantieni caldo” che sfrutta una piastra posizionata sotto la caraffa per mantenere il caffè caldo per 40 minuti. E poi, grazie all’estrazione più rapida migliora sensibilmente il gusto del caffè. In altre parole, siamo di fronte ad una delle migliori macchine per caffè americano in commercio.

Braun Pure KF520/1

Passiamo ora alla fascia alta del mercato, in cui ci sono prodotti dalle buone caratteristiche tecniche e venduti a prezzi un po’ più alti. Tra queste, vi citiamo la Braun Pure KF520/1, una macchina appartenente alla linea CaféHouse del produttore, che sono state concepite per i veri intenditori di caffè. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa macchina garantisce un superbo filtraggio del caffè, con la possibilità di mantenere caldo il caffè appena erogato per trenta minuti. Il tutto è racchiuso in un design moderno e grazioso. Insomma, con una macchina per caffè del genere è possibile gustarsi molteplici caffè con il massimo del relax possibile.

Electrolux EKF7700R

La caffettiera Electrolux EKF7700R è senza ombra di dubbio una delle migliori macchine per caffè americano. La prima peculiarità è il selettore dell’intensità dell’aroma, che permette a tutti gli interessati di regolare la durata della preparazione, per poter ottenere un caffè americano con un’intensità di sapore personalizzata. Invece, la seconda è la funzione di autospegnimento, che obbliga la macchina a spegnersi automaticamente dopo 40 minuti di inattività. Mentre, la terza è la presenza del portafiltro rimovibile, così da poter migliorare la praticità dell’intera macchina e la sua manutenzione. Come detto, si tratta di un prodotto completo che non ha bisogno di ulteriori presentazioni!

Come scegliere le migliori macchine per caffè americano

Dopo avervi illustrato le migliori macchine per caffè americano, è doveroso darvi un’infarinatura generale su quelle che sono le caratteristiche principali di un prodotto del genere, che vi riporteremo di seguito.

Tipologia

Funzioni secondarie

Numero di tazze

In commercio esistono varie tipologie di macchine per caffè americano. Nella fattispecie, ce ne sono tre:

Le macchine con serbatoio di acqua esterno, in cui solitamente la quantità di acqua è commisurata alla quantità di caffè;

Gli apparecchi caratterizzati da un filtro caffè, in cui inserire la miscela ma necessitano di una manutenzione giornaliera per funzionare;

Quelle che possiedono una caraffa graduata in cui far colare il caffè

Al di là della tipologia prescelta, un prodotto del genere deve essere realizzato in acciaio oppure in materiale plastico super-resistente. In alternativa, qualora siate alla ricerca di una caraffa, questi articoli sono tendenzialmente in vetro.

Ciascun prodotto di questa categoria può possedere delle funzioni secondarie, che permettono di ottenere un plus notevole rispetto a quelle sprovviste. Generalmente, le funzionalità di maggior utilizzo sono il timer e l’auto-spegnimento. Da non sottovalutare la presenza di un porta filtro rimuovibile e della piastra riscaldata per mantenere il caffè caldo per alcuni minuti dopo che è stato preparato.

Quante tazze vi sono necessarie? Chiaramente è una domanda molto soggettiva, ma pur sempre molto importante per capire le reali esigenze.