Amanti del caffè siete chiamati ufficialmente a scoprire la nuova promozione del Black Friday di Nespresso, che consente a tutti gli interessati di acquistare molteplici macchine da caffè e capsule a prezzi davvero vantaggiosi, con sconti che possono raggiungere la percentuale del 30%! Attenzione però, mancano davvero pochissime ore al termine, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

Stiamo parlando di un’iniziativa da non prendere sottogamba, dato che moltissimi articoli compatibili sono i migliori della categoria di riferimento e, considerando il nuovo prezzo di vendita, diventano degli autentici best-buy. Inoltre, come se non bastasse, la promo permette anche di aggiungere al carrello diverse varianti di capsule per caffè, in modo tale da aggiudicarsi non solo una macchina, ma anche del buon caffè.

Qualora siate interessati, possiamo consigliarvi l’acquisto della macchina Nespresso Vertuo Pop. Disponibile in differenti colorazioni, questo articolo è in grado di preparare dell’ottimo caffè in pochi e semplicissimi passi, grazie all’innovativa tecnologia centrifusion, utile per poter preparare la bevanda del proprio cuore cremosa e vellutata. Fino a domani 28 novembre 2022 è disponibile a “soli” 69,00€ anziché 109,00€.

Inoltre, se siete interessati ad un prodotto con delle tecnologie più avanzate, potrete mettere le manu su Nespresso Vertuo Plus, ora venduta a 89,00€ al posto di 149,00€. Stiamo parlando di una macchina che possiede un serbatoio regolabile, per permettere di adattarla ad ogni spazio, e l’apertura automatica con un pulsante della testa della macchina.

Oltre a questi due prodotti indicati nel nostro articolo troverete tantissime altre promo che riguardano anche montalatte e bollitori. Chiaramente, vi invitiamo anche a consultare la pagina Nespresso dedicata al Black Friday 2022 al seguente indirizzo, per visionare tutte le proposte del colosso statunitense.

