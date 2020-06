Mafia Trilogy: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 28 agosto sbarcheranno finalmente sul mercato Mafia Definitive Edition, il remake del capolavoro del 2002, e Mafia Trilogy, edizione contente oltre al remake del primo episodio della saga anche la Definitive Edition di Mafia II e Mafia III. Si tratta di un evento atteso da tantissimo tempo da parte di numerosi fan, che possono ora ingannare l’attesa prenotando ad un prezzo ridotto sia Mafia Trilogy che singolarmente Mafia Definitive Edition.

Come sempre in molte catene preordinando il titolo sarà possibile ottenere anche un bonus pre-ordine, che in questo caso consiste nel pacchetto bonus Chicago Outfit, ossia un bundle contenente l’outfit esclusivo il Don, la limousine Smith v12 e la Skin per pistola Gold semiautomatica. Vediamo però ora più nel dettaglio le migliorie apportate ad ogni episodio della celeberrima trilogia:

Mafia Definitive Edition : si tratta del remake completo del gioco originale del 2002, con motore grafico al passo coi tempi e dinamiche di gioco completamente riviste. Mafia Definitive Edition conterrà inoltre anche nuove funzionalità, come ad esempio le moto e oggetti di gioco collezionabili;

Mafia II Definitive Edition : versione rimasterizzata in HD e 4K del secondo capitolo della serie, con tanto di nuovo motion capture facciale e texture aggiornate per lo sbarco su generazione corrente;

Mafia III Definitive Edition: si tratta della classica versione completa del gioco, contenente oltre al gioco base i pacchetti armi giudice, giuria e cartefice e riunione famigliare, oltre che i tre DLC rilasciati per Mafia III nel corso del tempo, ossia Corri dolcezza!, Faccende in sospeso e Segno dei tempi.

Di seguito le migliori offerte attualmente disponibili sul mercato sia per preordinare Mafia Trilogy che singolarmente Mafia Definitive Edition:

