Addio ai dolori al polso: mouse verticale ergonomico a soli 16€!

Amazon propone oggi un'offerta sul mouse verticale Trust Verto a soli 15,99€ invece di 24,99€, con uno sconto del 36%! Questo dispositivo ergonomico vi permetterà di lavorare senza affaticare polso e braccio grazie alla sua inclinazione naturale a 60°. Dotato di sensore ottico 1000/1600 DPI, illuminazione LED elegante e rivestimento in gomma per una presa confortevole, rappresenta la soluzione ideale per chi passa molte ore al computer.

Vedi offerta su Amazon

Mouse verticale Trust Verto, chi dovrebbe acquistarlo?

I mouse verticale Trust Verto sono particolarmente consigliati a chi trascorre molte ore al computer e ha iniziato ad avvertire fastidi a polso, braccio o spalla. Grazie alla loro forma ergonomica con inclinazione naturale a 60°, permettono di mantenere una posizione molto più rilassata rispetto ai mouse tradizionali, prevenendo l'insorgere di problemi come la sindrome del tunnel carpale o l'affaticamento muscolare. Professionisti, smart worker, studenti e chi vuole prendersi cura della propria salute durante l'uso prolungato del PC troverà in questi mouse verticali ergonomici degli alleati preziosi.

Oltre agli aspetti ergonomici, i mouse verticale Trust Verto soddisfano anche le esigenze di chi cerca precisione e funzionalità. Con i due livelli di sensibilità regolabile (1000/1600 DPI) e i sei pulsanti programmabili, rispondono alle necessità di chi lavora con software di grafica o editing. Il design moderno con illuminazione LED si integra elegantemente in qualsiasi postazione, mentre la garanzia di 5 anni rappresenta un ulteriore vantaggio per chi desidera un prodotto affidabile nel tempo senza preoccupazioni. Si collega facilmente tramite cavo USB da 1,5 m con funzionalità plug & play.

A soli €15,99 invece di 24,99€, il mouse verticale Trust Verto rappresenta un investimento eccellente per la vostra salute e produttività. La combinazione di ergonomia, precisione e il tocco di stile dell'illuminazione LED lo rende un acquisto davvero consigliato. Con 5 anni di garanzia e uno sconto del 36% sul prezzo originale, è il momento ideale per dire addio al dolore di un mouse tradizionale.