"Il mio lavoro uccide bambini?", poi Microsoft censura internamente le parole 'Gaza' e 'Palestina'

Nel cuore della Silicon Valley si sta consumando una crisi etica senza precedenti. Microsoft, colosso tecnologico fondato da Bill Gates, si trova oggi al centro di una controversia che mette in discussione il rapporto tra tecnologia e responsabilità morale. L'azienda ha recentemente implementato il blocco di parole chiave come "Genocidio", "Palestina" e "Gaza" nelle comunicazioni interne, in risposta a crescenti proteste dei propri dipendenti riguardo al coinvolgimento tecnologico dell'azienda nel conflitto israelo-palestinese.

La decisione di censurare questi termini arriva dopo un significativo episodio: un ingegnere di Microsoft ha inviato una email a migliaia di colleghi, ponendo domande scomode sul ruolo dell'azienda nel fornire tecnologie che potrebbero essere utilizzate nelle operazioni militari israeliane a Gaza. "Microsoft sta uccidendo bambini? Il mio lavoro sta uccidendo bambini?", si chiedeva l'ingegnere, contestando il silenzio dei vertici aziendali come il CEO Satya Nadella e il presidente Brad Smith su questi temi.

La protesta interna non è un caso isolato, ma parte di un movimento più ampio denominato "No Azure for Apartheid", che ha raccolto oltre 1500 firme tra i dipendenti Microsoft. Il movimento denuncia come le infrastrutture cloud di Azure possano essere utilizzate dal governo israeliano in operazioni che hanno causato la morte di decine di migliaia di palestinesi, prevalentemente donne e bambini.

Una contraddizione etica

Il paradosso è evidente: Microsoft ha storicamente incoraggiato i propri dipendenti a essere attivisti su temi come i diritti civili, i diritti LGBT e le questioni ambientali. L'improvvisa censura rappresenta quindi una frattura con questa tradizione aziendale, sollevando interrogativi sulla coerenza etica dell'azienda di Redmond quando gli interessi commerciali si scontrano con le preoccupazioni umanitarie.

"Microsoft ha apertamente ammesso di aver concesso al Ministero della Difesa israeliano un accesso speciale alle nostre tecnologie, al di là dei termini dei nostri accordi commerciali", si legge nella email dell'ingegnere, che prosegue: "Credete davvero che questo 'accesso speciale' sia stato concesso una sola volta? Che tipo di 'accesso speciale' serve realmente? E cosa stanno facendo con esso?"

Le contestazioni hanno raggiunto anche gli eventi pubblici dell'azienda. Durante la conferenza Build 2025, alcuni dipendenti hanno interrotto il discorso del CEO Satya Nadella per evidenziare la problematica. Episodi simili si erano già verificati durante le celebrazioni per il 50° anniversario di Microsoft lo scorso aprile, quando due dipendenti, Ibtihal e Vaniya, avevano portato all'attenzione pubblica queste preoccupazioni.

La risposta ufficiale di Microsoft è arrivata attraverso un post sul blog aziendale, in cui l'azienda afferma che revisioni interne non hanno rilevato utilizzi delle loro tecnologie per colpire civili nella Striscia di Gaza. Tuttavia, la stessa Microsoft ammette di non avere "visibilità" su come i clienti possano utilizzare le loro tecnologie su server privati, come quelli potenzialmente impiegati dai militari.

L'ingegnere che ha inviato l'email, un professionista del firmware che lavora da quattro anni nell'infrastruttura hardware di Azure, esprime un profondo dilemma personale: "Mi sono unito a Microsoft perché credevo veramente che fosse la 'big tech più etica'. Pensavo che il lavoro che stavo facendo desse potere alle persone, non causasse danni".

La sua conclusione è una riflessione personale che risuona oltre i confini aziendali: "I miei futuri figli un giorno mi chiederanno cosa ho fatto per il popolo palestinese mentre soffriva e implorava il nostro aiuto. Spero che mi perdoneranno per la mia precedente inazione. Molti di voi hanno figli che potrebbero farvi questa domanda oggi. Cosa direte loro?"

Mentre la crisi umanitaria a Gaza continua, con blocchi degli aiuti e accuse di genocidio mosse da organizzazioni come l'ONU e la CPI contro Israele, le aziende tecnologiche si trovano davanti a un bivio etico. La risposta di Microsoft, con la censura delle comunicazioni interne anziché un confronto aperto sulla questione, solleva interrogativi sul ruolo della tecnologia nei conflitti moderni e sulla responsabilità morale delle aziende che la producono. A voi la parola.