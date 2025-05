10 set LEGO City: la tua città prende vita, un mattoncino alla volta!

Hai mai sognato di costruire una città tutta tua, dove ogni angolo prende forma grazie alla tua immaginazione? Con i set LEGO City, quel sogno diventa realtà, un mattoncino alla volta. In questo articolo ti presentiamo 10 set imperdibili in offerta per dare vita a una metropoli in miniatura dove ogni confezione è un invito all’avventura, al gioco creativo e alla scoperta. Perfetti per bambini, ma irresistibili anche per gli adulti, i set LEGO City uniscono divertimento, abilità manuale e storie sempre nuove da vivere e raccontare. Se vuoi iniziare una nuova città o arricchire quella che hai già, questa nostra selezione LEGO City è davvero perfetta.