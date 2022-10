Gli articoli che possono essere utilizzati con enorme frequenza durante il proprio allenamento sono molteplici, a partire dal classico tappetino fino ad attrezzi più specifici e professionali da sfruttare in casa, o direttamente nella propria palestra di fiducia. Tra le tante proposte da valutare sul web ci sono indubbiamente i manubri o pesi da palestra, tra i prodotti più utilizzati in assoluto da chi si allena con frequenza e vuole definire il proprio corpo in maniera evidente. Si tratta di attrezzi che, in base all’entità del proprio peso, possono essere utilizzati sia da chi ha appena cominciato ad allenarsi, sia da chi è più esperto e può puntare a manubri particolarmente pesanti. Ovviamente, ce ne sono di moltissime tipologie e fasce di prezzo differenti, da valutare in base al proprio grado di allenamento e di forza per evitare di fare sforzi eccessivi e farsi male per un prodotto non adatto al proprio corpo.

I manubri da palestra più leggeri vanno da meno di 1kg fino fino a circa 5kg e sono la proposta più corretta per chi sta cominciando ad allenarsi e vuole definirsi, senza rischiare di ferirsi o subire fastidiosi strappi. Gli altri, dai 10kg in su, sono consigliati per chi è già allenato, ha un’ampia esperienza con manubri dei pesi inferiori e vuole attuare un step successivo nella propria attività fisica. Puntare a prodotti che vi consentano di decidere il carico durante l’allenamento, per esempio, può essere una scelta interessante soprattutto se state pensando di utilizzare i manubri con costanza nel corso del tempo, per aumentare il peso e l’intensità dei vostri esercizi.

Dunque, per scegliere i giusti manubri per il proprio allenamento è bene cominciare con dei pesi leggeri e solo dopo aumentare. Nella nostra guida, menzioneremo alcuni dei prodotti più validi che potrete trovare sul mercato e vi spiegheremo anche come valutarne l’acquisto. Oltre al peso e al vostro grado di allenamento, le caratteristiche da osservare per scegliere gli attrezzi migliori in base le vostre esigenze sono vari e con questo articolo vi aiuteremo a capirle nel dettaglio.

I migliori manubri e pesi per allenarsi a casa

Set Manubri Arteesol

Questo set con 2 manubri corti è dotato di una barra di collegamento lunga 100 cm, in modo tale che il manubrio possa essere facilmente convertito anche in un bilanciere. Ovviamente si tratta di pesi regolabili, progettati appositamente per i professionisti del fitness e venire in contro alle necessità di bodybuilding e rafforzamento muscolare. I dischi di cui è provvisto il set, inoltre, sono di alta qualità e durevoli, con piastre realizzate in ghisa massiccia e una superficie smaltata a fuoco, antiruggine e resistente alla corrosione per un uso prolungato. Inoltre, i manubri sono caratterizzati con un design antiscivolo e zigrinato, in grado di migliorare notevolmente l’attrito e garantire una presa più salda, sicura e confortevole. Per questo sono più facili da usare rispetto ai normali manubri corti. Non meno importante, sono facilissimi da montare grazie alla forma ad anello anti-allentamento in gomma e il dado che blocca saldamente il manubrio, evitando il rischio che i dischi cadano.

Manubri in Neoprene Arteesol

Questi pesi da palestra rivestiti in neoprene antiscivolo utilizzano una struttura esagonale che li rende più stabili, garantendovi il massimo comfort durante l’uso e proteggendo il pavimento da eventuali danni. I manubri corti Arteesol possono allenare tutto il corpo dai classici sollevamenti agli squat. Questo set di manubri è fornito con l’indicazione del peso e il codice colore su ogni tappo per una rapida identificazione, in quanto ogni sfumatura è legata a un peso differente da 1 kg a 10 kg. I manubri in questione sono piccoli ed estremamente comodi da trasportare nella propria scatola, l’ideale anche per gli spazi più limitati.

Set Sportstech AH300 2in1

Questo set è l’occasione perfetta per voi nel caso foste indecisi se puntare all’acquisto di un bilanciere o di semplici manubri. Portando a casa questi prodotti multifunzionali, potrete utilizzarli in entrambi i modi, sfruttando una sezione illimitata di esercizi di forza per allenamento efficace e sicuro. Ovviamente, potete trasformare facilmente i due manubri in un bilanciere con semplici e pochi movimenti, adattando il set al vostro piano di allenamento individuale e risparmiando anche in un doppio investimento nel caso voleste entrambe le tipologie. I dischi a vostra disposizione sono realizzati in ferro di alta qualità, robusti, pensati per durare e ovviamente in stile old school. In più avrete la sicurezza di una presa salda grazie all’asta rivestita da un materiale antiscivolo, per una tenuta forte durante tutto l’allenamento. Potrete fissare i dischi alla barra dei manubri in totale sicurezza grazie a una chiusura a stella, che evita che si allentino durante l’esercizio. Non meno importante, le barre hanno una misura standard di 30 mm di diametro e quindi sono combinabili anche con altri dischi.per assicurarvi la massima protezione, inoltre, potrete coprire i pesi con degli involucri di silicone rimovibili, in grado di proteggere i dischi e le superfici da graffi.

Set pesi Homcom

Con questo set di manubri da palestra potrete fare un workout total body direttamente a casa vostra e, non meno importante, potrete decidere l’intensità dell’allenamento in base al peso applicato. I dischi in plastica di cui è dotato il set, sono l’ideale per evitare di graffiare il pavimento o le altre superfici su cui deciderete di posare i manubri, per questo sono perfetti per la vostra casa. Le 2 barre sono realizzate in acciaio resistente, per sostenere al meglio i dischi e, grazie all’impugnatura zigrinata antiscivolo, potrete allenarvi in totale sicurezza usando gli appositi blocca-dischi.

Set Bowflex SelectTech

In questo caso si tratta di un solo manubrio a carico variabile che sostituisce 15 manubri di peso differente. Il design con cui è caratterizzato non solo è estremamente comodo, perfetto per farvi svolgere esercizi di vario genere e salvare spazio in casa, grazie alle dimensioni di 40 x 20 x 23 cm. Il manubrio può essere regolato da 2 a 24 kg e sfrutta un’ottima impugnatura antiscivolo ergonomica di alta qualità, in grado di assicurarvi una presa stabile e sicura. Grazie all’ampia gamma di pesi disponibili potrete eseguire affondi, curl e sollevamenti nel massimo della comodità e le piastre metalliche rivestite con plastica di alta qualità vi assicurano anche un allenamento super silenzioso.

Come scegliere i manubri perfetti?

I manubri principali sono due, come abbiamo visto anche all’interno della nostra guida: quelli con aste corte e pesi integrati oppure quelli a cui si possono aggiungere o diminuire i dischi per gestire l’entità del peso da sollevare, dal costo decisamente maggiore. Ovviamente, come vi abbiamo accennato nell’introduzione e all’interno delle descrizione dei vari prodotti nell’articolo, esistono davvero diverse tipologie di manubri da palestra, da sfruttare per esercizi differenti e per varie zone del corpo. In questa sezione. vi spiegheremo come valutare tipo, peso e materiali dei manubri che vi abbiamo proposto in modo tale da acquistare l’attrezzo migliore per le vostre esigenze.

Come sono fatti i manubri da palestra?

Come vi abbiamo già accennato nella breve introduzione dedicata a questa sezione, si possono suddividere in pesi da palestra tra quelli con peso integrato e quelli con peso accessorio. Ora vi descriveremo nel dettaglio la differenza tra i due, specificando quale utilizzo potrete farne e quali esercizi sono favoriti da una tipologia o dall’altra.

Manubri fissi

I manubri che sfruttano pesi integrati, di conseguenza fissi e impossibili da modificare o cambiare in alcun modo, sono estremamente comodi e anche piuttosto diffusi. Solitamente, per andare incontro a più necessità di esercizi da svolgere, si tratta di set che hanno manubri dal peso differente, ovvero dai più leggeri e adatti ai principianti fino a quelli più complicati da gestire da chi non è già abbondantemente allenato. Sul mercato ne potrete trovare davvero di diverse forme, anche le più impensabili. Potrete scegliere tra articoli dalla forma rettangolare, altri dalla forma quadrata o addirittura esagonale ma in linea di massima il vantaggio di qualsiasi forma non tonda e che gli consente di non rotolare sul pavimento.

Ma qual è il punto a favore di questo tipo di prodotto? Innanzitutto è indubbiamente più facile da gestire anche per chi è alle prime armi con la pesistica. In più si tratta di manubri che risultano estremamente comodi da utilizzare, anche quando superano i 10 o i 20 kg, anche perché evitano in tutto e per tutto la possibilità che i dischi si sfilino e possano cadere a terra. Proprio essendo così confortevoli, sono l’ideale anche per chi svolge esercizi in velocità. Gli articoli con pesi accessori, per quanto possano essere professionali e multifunzionali, non sono adatti a movimenti veloci e a esercizi particolarmente rapidi in quanto possono più facilmente sbilanciarvi. D’altra parte però va detto che, a meno che non pensiate di acquistare un set con manubri anche molto pesanti, nel tempo sarete costretti a comprare dei nuovi pesi con l’aumento della vostra massa muscolare. Acquistando un set con pesi da 10 kg, sarete indubbiamente a posto per un po’. Rimane il fatto che in linea di massima, si tratta di prodotti che sono meno versatili e che, una volta aumentata la massa, tenderanno ad essere inutili. Soprattutto quando si parla di pesi molto leggeri.

Manubri regolabili

L’altra opzione è ovviamente pensata per chi ha intenzione di acquistare un prodotto da sfruttare a lungo nel tempo e che sia molto versatile. In questi casi i pesi sono costituiti da una barra di metallo, che nei prodotti molto buoni viene realizzata in acciaio e magari anche rivestita con un materiale antiscivolo, a cui potrete decidere di fissare dei dischi di vario peso. Anche in questo caso le opzioni sono moltissime: i dischi possono essere realizzati e rivestiti in diversi materiali, per esempio alcuni articoli pensati proprio per uso domestico sono ricoperti in modo tale da risultare poco abrasivi anche entrando in contatto in maniera piuttosto violenta con una superficie o magari con il pavimento. Si tratta di una tipologia di manubrio consigliata per aumentare con estrema velocità la propria massa muscolare, potendo cambiare con frequenza i dischi da utilizzare durante il proprio allenamento. Generalmente si tratta di set con numerosi pesi da poter integrare ma, ovviamente, potrete aggiungerne quanti ne vorrete anche in un secondo momento.

Non solo si tratta di articoli particolarmente versatili, come avrete ben capito, ma hanno come grande vantaggio la possibilità di aumentare e diminuire il peso in base al proprio livello di allenamento. Dunque un’opzione ideale per chiunque voglia svolgere degli esercizi personalizzati, per definire il proprio corpo al meglio delle possibilità, pur risparmiando comunque molto spazio in casa propria. In più, per personalizzare ancora di più il proprio allenamento e fare uno step successivo, potrete anche valutare l’acquisto di un bilanciere per rendere la vostra attività fisica ancora più professionale. Ovviamente nel caso in cui abbiate lo spazio all’interno di una stanza apposita.

Quanto pesano i manubri?

Passiamo a un informazione di cui abbiamo già parlato nel corso della sezione precedente ma che, ovviamente, merita un paragrafo interamente dedicato. Stiamo parlando del peso che non solo varia in base alla tipologia di prodotto, che sia un manubrio con peso integrato oppure con dischi in ghisa da aggiungere, ma anche in base al tipo di allenamento che pensate di svolgere. Oltre a questo va valutata anche la vostra massa muscolare e di conseguenza anche il grado di esercizio che avete svolto fino a quel momento, in quanto utilizzare dei pesi eccessivi può finire per danneggiare il vostro corpo a causa dell’eccessivo sforzo.dunque si tratta di una caratteristica da valutare con attenzione al momento dell’acquisto, soprattutto se siete gli inizi e avete intenzione di svolgere un allenamento in crescendo. Oppure, nel caso contrario, se state pensando di accrescere il vostro livello di esercizi già alto e, di conseguenza, state puntando a un set che sia molto professionale e che vi permetta di puntare su manubri particolarmente pesanti.

Per esempio, parlando di allenamento aerobico, non dovreste puntare a un peso che superi i 5 kg mentre se fate sollevamento pesi e body building l’asticella si alza sensibilmente. Per questo è fondamentale capire l’utilizzo specifico che volete farne, soprattutto tenendo presente che i manubri compreso integrato tendono a non superare un massimo di 25 kg. Trovare dei prodotti simili con un peso maggiore è molto difficile, dunque vi servirà trovare e acquistare dei manubri con dischi da integrare. La spesa tenderà ad alzarsi un po’ ma, di conseguenza, potrete migliorare il vostro allenamento e la vostra massa in maniera significativa.

Come sono fatti i manubri?

All’interno di questa guida abbiamo già parlato della varietà di tipologie di pesi sul mercato che, tra le tante cose, si differenziano anche per i materiali utilizzati che possono essere più o meno pericolosi a contatto con determinati superfici o con i pavimenti più delicati. Solitamente quando parliamo di manubri con peso accessorio, in linea di massima, parliamo di attrezzi che sono realizzati in metallo con dischi in acciaio cromato a differenza di quelli con peso integrato che, solitamente, sono realizzati interamente in ghisa. Questo secondo materiale è indubbiamente più economico dell’acciaio ed è anche per questo che si parla di prodotti che costano leggermente di meno e che, di conseguenza, vi richiedono un budget leggermente inferiore. C’è da considerare che i manubri con peso integrato vengono utilizzati anche differentemente da quelli con peso accessorio, per cui vengono realizzati differentemente. Infatti i primi non vengono utilizzati per fare sollevamento pesi, una pratica molto complessa che richiede anche slanci e talvolta urti da parte del manubrio e dei dischi sul pavimento sottostante. Questo non toglie che, però, entrambi materiali sono estremamente affidabili, solidi, duraturi nel tempo. Quindi durante la scelta del prodotto migliore per voi non dovrete farvi influenzare particolarmente da questa differenza, soprattutto tenendo presente ciò che vi abbiamo appena detto per i manubri con peso integrato.

In aggiunta però c‘è da valutare la presenza di un possibile rivestimento, removibile e non, su determinati pesi che potrete trovare sul mercato tra cui alcuni che vi abbiamo anche proposto in questa lista. Alcuni brand infatti aggiungono una copertura in gomma da poter togliere e mettere rapidamente ai dischi in ghisa o in acciaio, per esempio. Allo stesso tempo, per i manubri con peso integrato è ancora più semplice: in questo caso molti creano dei pesi protetti interamente da uno strato di gomma che non può essere tolto e che tende a rovinarsi con molta fatica. Questa accortezza può essere fondamentale nel caso vogliate essere sicuri che il vostro pavimento, soprattutto se delicato, si rovini a contatto con i vostri attrezzi da allenamento.