Mario Golf Super Rush: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il Nintendo Direct dello scorso 17 febbraio ci ha regalato numerose sorprese, con una delle principali che è stata sicuramente Mario Golf Super Rush. I fan del celeberrimo personaggio stavano infatti aspettando da anni un nuovo episodio della peculiare saga sportiva e Mario Golf Super Rush sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare le aspettative degli appassionati. L’atteso titolo sbarcherà sul mercato il prossimo 25 giugno, ma è fin da ora possibile prenotarlo a quello che è il miglior prezzo sul mercato, risparmiando su quello che sarà il prezzo di lancio ufficiale.

In Mario Golf Super Rush sarà possibile giocare sia in modo tradizionale con i pulsanti di Nintendo Switch che usando i Joy-Con come delle mazze da golf. La vera novità dell’attesissimo titolo è però la modalità Speed Golf, in cui saremo chiamati a correre tra una buca e l’altra per avere la meglio dei nostri avversari. Il tutto, ovviamente, grazie anche a tiri speciali e super scatti. Immancabile, infine, la modalità storia, dove potremo seguire da vicino tutta la carriera del nostro Mii e farlo diventare il più forte giocatore di golf del Regno dei Funghi.

Sarà nostra cura aggiornare questa pagina appena verranno rese disponibili nuove offerte per Mario Golf Super Rush. Nell’attesa è comunque possibile prenotare fin da ora da GameStop Mario Golf Super Rush a soli 49,98 euro, un ottimo prezzo considerando come il titolo verrà rilasciato sul mercato a un prezzo di lancio di 60€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!