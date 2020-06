McAfee: software antivirus in offerta su Amazon con il 60% di sconto

Dopo avervi già proposto quelle che sono le principali offerte del giorno su Amazon, vi segnaliamo che il portale ha anche dato il via ad una serie di promozioni relative i software di sicurezza McAfee, con sconti che arrivano anche al 60% del prezzo originale! Del resto, tutti noi sul nostro computer abbiamo un antivirus, un software che ha il compito di proteggere noi e i nostri dati dalle minacce della rete. La maggior parte degli utenti sfrutta quello che oggi viene chiamato “Centro sicurezza PC”, uno strumento integrato in Windows 10 che eredita le funzionalità del vecchio Microsoft Security Essentials e ne integra di nuove, più moderne e aggiornate.

Questo strumento è più che sufficiente per chi fa un uso base del computer e si limita a navigare in rete, controllare le e-mail e guardare streaming sui servizi più diffusi come Netflix, Youtube e Twitch. Se però volete un maggior protezione, magari perché avete dei dati sensibili sul PC o semplicemente perché volete sentirvi più sicuri su Internet, quello che vi serve è un software antivirus dedicato come McAfee Total Protection, in grado di offrire più funzionalità rispetto al Centro sicurezza PC di Windows 10.

Se leggere il nome McAfee vi ha fatto storcere il naso, vi fermiamo subito: il programma, nel corso degli anni è migliorato davvero molto, lasciandosi alle spalle la cattiva reputazione che aveva in passato e arrivando ad essere uno dei software antivirus più apprezzati sul mercato. McAfee Total Protection vanta un gran numero di funzionalità che vi proteggeranno dalle minacce più diffuse in rete, come malware, spyware, ransomware e attacchi zero-day, ossia che sfruttano vulnerabilità presenti nei software ma non note agli sviluppatori del programma. In particolare, McAfee Total Protection riesce a identificare e bloccare il 99% di questi attacchi, mantenendo il vostro computer sempre protetto e sicuro.

Oltre alla classica protezione dai virus, McAfee Total Protection mette a disposizione anche un gestore password con crittografia a 128 bit. Questo strumento non solo terrà al sicuro tutte le vostre password, ma vi permetterà di accedervi ricordandone solamente una, esattamente come fanno i gestori password più diffusi. Nella suite abbiamo anche un’estensione per la navigazione sicura, che si installa nel browser e identifica in tempo reale le minacce presenti nei siti web che andiamo a visitare, in modo da proteggere il PC e impedire ai più distratti e inesperti di scaricare erroneamente file dannosi.

Tra le varie funzionalità di McAfee Total Protection segnaliamo anche il supporto multi-dispositivo, App Boost e McAfee Web Boost. Come facilmente intuibile dal nome, la prima di queste due funzionalità mette a disposizione alcuni strumenti per migliorare le prestazioni dei programmi installati, mentre la seconda migliora la nostra esperienza di navigazione web. Insomma, siamo ormai molto lontani dai giorni in cui McAfee non era più sinonimo di sicurezza, e grazie all’offerta Amazon, che sconta fino al 60% alcuni degli ottimi prodotti dell’azienda, potrete portarvi a casa una soluzione di sicurezza informatica leggere, performante e – soprattutto – economica! Meglio dunque approfittarne subito, prima che i prezzi tornino alle cifre originali.

