Bevi un caffé a Gardaland e vinci una fornitura per un anno di caffé Illy!

Se state pianificando una visita a Gardaland Park, il concorso Illy Summer Contest è un'opportunità imperdibile. Attivo dall’8 luglio al 18 agosto 2024, il concorso offre ai visitatori del parco la possibilità di vincere fantastici premi semplicemente gustando alcune deliziose preparazioni a base di caffè Illy presso i bar "Antico Feudo" e "Bar Aladino". La promozione è riservata esclusivamente a chi acquista una preparazione a base di caffè Illy, come la Crema, il Cold Brew o il Cocomint.

Come partecipare al concorso Illy Summer

Per partecipare, basta conservare lo scontrino dell'acquisto e inviare un SMS al numero 3664999385. Il messaggio deve contenere i dettagli dello scontrino, inclusi la data, l’orario, l’importo totale e il numero del documento, separati da asterischi. Grazie alla meccanica instant win del concorso, sarete subito informati se avete vinto uno dei premi giornalieri o settimanali messi in palio.

I premi giornalieri comprendono una fornitura annuale di caffè macinato Moka, pari a 4,5 kg di caffè Illy (18 barattoli da 250 grammi ciascuno), con un valore commerciale indicativo di 131,22€. In totale, sono disponibili 42 premi giornalieri. Per quanto riguarda i premi settimanali, in palio ci sono 6 macchine da caffè, ciascuna con 14 capsule di caffè, del valore di 99,00€.

E visto che siamo in tema, potreste essere curiosi di sapere come Gardaland ha festeggiato i suoi 49 anni con una edizione limitata del Monopoly.

Non perdete questa fantastica occasione per rendere la vostra esperienza a Gardaland Park ancora più emozionante! Come sempre, vi invitiamo a consultare il regolamento completo del concorso per tutti i dettagli e per assicurarvi di partecipare correttamente. Con un po’ di fortuna, potreste essere uno dei fortunati vincitori di questi straordinari premi Illy.

Leggi il regolamento