Migliora il tuo setup con il Mars Gaming MCC, oggi IN OFFERTA! -22%

Se siete alla ricerca di un case gaming di alta qualità a un prezzo scontato, l'offerta su Amazon per il Mars Gaming MCC in colorazione bianca è imperdibile. Con uno sconto del 22%, potete acquistare questo case a soli 55,10€, rispetto al prezzo precedente di 71,02€. E se avete altre esigenze, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori case per PC.

Mars Gaming MCC, chi dovrebbe acquistarlo?

Mars Gaming MCC offre un raffreddamento avanzato grazie a tre ventole FRGB da 120 mm preinstallate. Il pannello frontale in Metal-Mesh non solo migliora l'estetica ma anche la circolazione dell'aria, garantendo prestazioni ottimali. La finestra laterale in vetro temperato permette di esibire i componenti interni in tutta la loro bellezza.

Questo case vanta un design gaming professionale, caratterizzato da linee geometriche pulite e finiture di pregio. L'illuminazione RGB delle ventole anteriori aggiunge un tocco di stile alla vostra configurazione, creando un flusso di colori costante che eleva l'estetica del vostro sistema.

L'interno del Mars Gaming MCC è progettato per offrire massima capacità e versatilità. Supporta schede madri ATX, micro-ATX e mini-ITX, e consente l'installazione di fino a quattro dischi rigidi. La gestione dei cavi è semplificata grazie a un vassoio rimovibile e un design a doppia camera che separa l'alimentatore dagli altri componenti, migliorando la gestione del calore.

Il raffreddamento è una priorità per il Mars Gaming MCC, che può ospitare fino a otto ventole da 120 mm. Il supporto completo per il raffreddamento a liquido (240 mm o 120 mm) assicura che il vostro sistema rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense. La griglia anteriore e superiore facilita l'espulsione del calore, mantenendo i componenti alla temperatura ideale.

In definitiva, Mars Gaming MCC è un case ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate e un'estetica accattivante a un prezzo competitivo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione su Amazon e assicuratevi di migliorare il vostro setup con un case di qualità superiore​.

