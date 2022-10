Se dovete cambiare alcuni degli elettrodomestici che possedete e state cercando dei modelli di altissima qualità, disponibili con un ottimo rapporto qualità/prezzo, il nostro consiglio è di sfruttare immediatamente gli sconti di Mediaworld per i Dyson Days. Nella sezione apposita, disponibile solo fino al 21 ottobre, troverete degli sconti attivi su prodotti di ogni tipo e perfetti per ogni esigenza. Le proposte a vostra disposizione, inoltre, sono in ribasso anche fino al 25%!

All’interno della categoria creata dallo store troverete molteplici articoli adatti a voi, tutti appartenenti al brand: aspirapolveri, purificatori d’aria, asciugacapelli e altro ancora. Data la validità delle promozioni a vostra disposizione e la possibilità di pagarli tutti a rate, ovviamente anche a tasso zero, il nostro consiglio è di non farvi sfuggire l’occasione e di portare a casa tutto ciò che vi serve il prima possibile!

Come abbiamo specificato anche nell’introduzione, le proposte a vostra disposizione sono davvero moltissime. Nel caso in cui stiate cercando un aspirapolvere dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, pensata per durare negli anni e assicurarvi le massime performance, potrete decidere tra ben 3 modelli: Dyson V12 Detect Slim, Dyson Omni-Glide e Dyson V8 Absolute, rispettivamente scontati di 124,00€, sia primo sia secondo, e di 100,00€ l’ultimo.

In alternativa, nel caso in cui vogliate assicurarvi una piega quotidiana sempre perfetta, potrete decidere di virare il vostro acquisto verso il Dyson Supersonic dotato anche del comodo supporto per phon, al momento è in sconto di ben 64,00€. L’asciugacapelli vi assicura il meglio grazie al Motore digitale Dyson V9, potente e leggero, in grado di raggiungere fino a 110.000 giri al minuto.

Inoltre, grazie alla tecnologia Air Multiplier il volume dell’aria aspirata nel motore viene triplicato, producendo un getto ad alta pressione ed elevata velocità. Ciò gli permette di proiettare un flusso d’aria ininterrotto e a lungo raggio. In più, è dotato di ben 5 accessori progettati per lo styling di tutte le tipologie di capelli. Grazie alla tecnologia Heat Shield, l’aria calda rimane contenuta fra due strati di aria fredda impedendo il surriscaldamento degli accessori, il che vi garantisce di non rovinarli anche con un utilizzo continuato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!