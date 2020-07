Mediaworld: tante offerte per gli MSI Days

MSI e MediaWorld hanno intenzione di stupire gli appassionati del videogioco con una nuova ed interessante promozione che coinvolge PC desktop, portatili da gaming, componenti per PC (schede matri, schede video etc.) e tantissimi accessori. L’offerta è valida da oggi e lo sarà fino al prossimo 30 luglio 2020, quindi vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere gli sconti offerti dal colosso dell’e-commerce.

La lista dei prodotti in promozione – come da tradizione – è particolarmente lunga ma, tra le varie offerte disponibili, vi segnaliamo il notebook da gaming MSI GS66 Stealth, con nome in codice 10SF-202IT. Si tratta di un dispositivo che possiede un display da 15,6” con una risoluzione in FullHD, un processore Intel Core i7-10750H, 16 GB di memoria RAM e ben 1 TB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo Windows 10). A gestire il comparto multimediale ci pensa una scheda video Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q con 8 GB di RAM dedicata, capace di riprodurre tutti i migliori titoli del momento. Se siete interessati, potete acquistare il GS66 Stealth a 2.099,00 euro anziché 2.399,00 euro.

Nel ventaglio delle promozioni di MSI e MediaWorld spicca un altro prodotto, vale a dire il PC Desktop da gaming MSI MAG Codex 5 9SI-027IT. Questo computer, innanzitutto, vanta un processore Intel Core I5-9400F abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 1 TB di memoria interna SSD. Come se non bastasse, sotto al case troveremo anche una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1660 Super Ventus XS e una scheda audio Realtek ALC887 7.1 Channel HD Audio con Audio Boost. Il suo prezzo? Normalmente questo PC è proposto a 1.499,00 euro, ma ora è disponibile a soli 1.299,00 euro!

Visto il gran numero di offerte, abbiamo pensato di proporvi una selezione dei migliori prodotti promozionati. Ciononostante, vi invitiamo a consultare la lista completa degli articoli in saldo al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare in prima persona le offerte e scegliere quella più vantaggiosa per le vostre esigenze. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram per restare aggiornati su tutte le promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!