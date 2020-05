MediaWorld: tasso zero e super sconti su PC, notebook, gaming e smartphone

Tornano le grandi offerte MediaWorld, e lo fanno in grande spolvero, all’insegna delle promozioni su notebook, PC e tanti altri dispositivi dedicati non solo al lavoro, ma anche all’intrattenimento, con offerte che spaziano anche attraverso smartphone e videogame, con occasioni in sconto non solo a prezzi eccellenti, ma anche con la possibilità di finanziamenti a tasso zero su tantissimi prodotti!

Stiamo parlando di articoli di assoluta eccellenza, come è ad esempio il caso del bellissimo Surface Pro 7 di Microsoft, dispositivo 2-in-1 che ha rivoluzionato il concetto di tablet e di lavoro in mobilità, proponendosi come una delle migliori alternative sul mercato per chiunque abbia esigenze di lavoro in mobilità e non voglia rinunciare alle performance ed all’autonomia.

Naturale evoluzione del Surface Pro 6, il Pro 7 ha surclassato il suo predecessore portando sul mercato dei 2-in-1, innanzitutto, un processore Intel Core di decima generazione e la porta USB-C, restando invece inalterato per quanto riguarda il suo sobrio ma funzionale design. Coniugando in modo semplice e funzionale le performance di Windows al mercato dei tablet, Surface Pro 7 è un prodotto eccellente che qui in Tom’s abbiamo frequentemente consigliato nell’ambito dell’acquisto dei 2-in-1 e che non abbiamo mancato di elogiare anche in fase di recensione quando, dispositivo alla mano, potemmo finalmente saggiarne tutte le caratteristiche.

Insomma, un ottimo prodotto che, per altro, può essere vostro all’incredibile prezzo di soli 899,00€ nella sua configurazione con processore Intel Core i5, in virtù degli originali 1079,00€, il tutto con possibilità di pagamento in 20 comode rate da 44,95€! Un vero e proprio affare che, per altro, è solo uno dei tanti proposti da MediaWorld in questa sua ricca tornata di offerte, motivo per cui – oltre alla nostra tipica lista di prodotti consigliati – vi invitiamo caldamente a consultare l’intera lista di articoli disponibili, consultabile sia tramite la pagina dell’iniziativa che cliccando sul banner soprastante. Detto questo, prima di lasciarvi alle offerte, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!