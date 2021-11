Metti al sicuro la tua casa, con le offerte sulle telecamere smart di Blink!

Se avete un lavoro che vi costringe di rimanere fuori a lungo costringendovi a lasciare la casa incustodita, allora vi informiamo che potrete mettere al sicuro quest’ultima con una spesa quasi irrisoria, grazie alle nuove offerte relative alle ottime telecamere di videosorveglianza a marchio Blink, i cui sconti arrivano fino al 48%!

La promozione è davvero molto conveniente, anche perché il portale ha tenuto conto di modelli sia per gli interni che per gli esterni. Inoltre, parliamo di dispositivi di sorveglianza tra i più apprezzati e affidabili in assoluto, che fanno sì che l’iniziativa sia ancora più allettante. Il nostro primo consiglio, dunque, è quello di preparare il vostro metodo di pagamento perché siamo certi che il portale abbia almeno una telecamera che faccia al caso vostro. I prezzi partono da soli 22,99€ per la piccola Blink Mini fino ad arrivare a 159,99€ per la soluzione Outdoor composta da 4 videocamere ad alta risoluzione e con rilevazione del movimento. Nel secondo caso, siamo di fronte ad un risparmio pari a 150€, al punto da rendere questo kit il più conveniente per chi intende tenere sotto controllo ogni angolo della propria casa.

Ad ogni modo, qualsiasi sia la telecamera che sceglierete, potrete contare su una qualità video con risoluzione 1080p e di un dispositivo in grado di avvisarvi in tempo reale qualora il sensore integrato notasse un movimento anomalo. In tal caso, la telecamera Blink vi invierà una notifica istantanea sul vostro smartphone o tablet e potrete subito connettervi da remoto per verificare che tutto sia a posto.

Vi ricordiamo che parliamo di telecamere smart, quindi l’installazione e la configurazione saranno completati in pochi e semplici passaggi, al punto da rendere obsoleti i classici sistemi di sicurezza, anche per quanto concerne il discorso economico. Come saprete, infatti, un sistema di videosorveglianza paragonabile alla soluzione Outdoor di Blink composta da 4 videocamere ad alta risoluzione potrebbe venirvi a costare oltre 1.000€, quindi perché non munirsi di una soluzione di ultima generazione che vi garantisce la medesima sicurezza ma ad un prezzo decisamente più basso? Inoltre, le telecamere Blink sono ottimizzate per funzionare fino a due anni e questo con il semplice inserimento di batterie AA al litio, tra l’altro incluse nel prezzo. Insomma, cosa volere di più?

Vi ricordiamo che i sistemi di videosorveglianza a marchio Blink in offerta sono molteplici, motivo per cui consigliamo di consultare l'apposita pagina del portale al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte.

