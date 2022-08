Se siete alla ricerca di una smart band che vi sia di supporto nel monitoraggio della vostra attività fisica o che, semplicemente, vi aiuti a tenere d’occhio diversi parametri della vostra salute fisica e mentale, allora fermatevi qui, perché su eBay c’è davvero un’offerta imperdibile!

Sul portale, infatti, la splendida (ed acquistatissima) Mi Band 6 di Xiaomi, ovvero una delle smart band più vendute di sempre, è in sconto ad una cifra ridicola, ovvero appena 29,99€, contro il prezzo medio di 40 euro disponibile su altri store!

Ormai lo saprete: se parliamo di Xiaomi Mi Band 6, parliamo di una smart band davvero eccezionale, già figlia di un ottimo rapporto qualità/prezzo tale da aver reso questo prodotto uno dei più acquistati (se non il più acquistato in assoluto) nel suo specifico settore di riferimento!

Un prodotto, per certi versi, unico, che vanta anzitutto un eccezionale display AMOLED da 1,56″, con una risoluzione di 326 PPI, per una visione sempre chiara e leggibile del quadrante digitale, anche in situazioni di forte luminosità!

Resistente all’acqua fino a 5 ATM, e dunque più che perfetta per un uso al mare o in piscina nel corso dell’estate, Mi Band 6 è persino in grado di riconoscere automaticamente 6 attività sportive (corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo), avviandole in automatico tra le oltre 30 modalità di allenamento registrate sulla band.

Dotata di tutti i sensori che si aspetterebbe di trovare su questo tipo di prodotti (tra cui, ovviamente, anche il desideratissimo SpO2, Mi Band 6 può garantirvi fino a 14 giorni di attività con una sola ricarica, che possono anche aumentare nel caso in cui non ci si spenda in un allenamento sporadico o nullo.

Parliamo, in sintesi, di uno dei best buy del mercato, davvero ottima in sconto a meno di 30 euro e, per questo, più che meritevole di essere presa in considerazione per un eventuale acquisto. Acquisto che, come sempre, potrete completare tramite l’apposita pagina prodotto dedicata alla promo, invitandovi ad approfittarne prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

