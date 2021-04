Mi Fan Festival eBay: fino a 50% di sconto sui prodotti Xiaomi

Se siete fan di Xiaomi, saprete che si sta svolgendo il Mi Fan Festival, un’iniziativa lanciata dal noto brand cinese che vi permetterà di acquistare l’intero ecosistema Xiaomi a prezzi scontati. Forse però non tutti sanno che la promozione è arrivata anche su eBay, dando modo ad un pubblico più ampio di accedere con più facilità alle offerte proposte dal marchio che, come detto, coinvolgono svariati prodotti, tra cui smartphone, robot aspirapolvere e persino smart tv.

Una promozione davvero completa insomma, di cui potrete usufruire in modo molto semplice, dato che vi basterà inserire il codice sconto PITMIFEST21 nell’apposita sezione per poter ricevere uno sconto del 15%, con un valore massimo di ben 50€; ben chiaro che esso sarà valido solo sugli articoli presenti nelle due pagine riservate. Esatto, per questa iniziativa occorre tenere in considerazione due pagine separate, che troverete in calce a questo articolo.

Detto ciò, riteniamo che il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite sia una delle migliori occasioni disponibili in questa promozione, dal momento che potrete acquistarlo a soli 228€ invece di 329,90€, chiaramente una volta inserito il coupon. Si tratta di un’offerta davvero vantaggiosa, dato che il portale aveva già riservato un ottimo sconto su questo specifico modello che, a distanza di poche settimane dal suo rilascio, può essere già acquistato a 100€ in meno.

Pur costando molto meno rispetto ai suoi fratelli maggiori, il design di Mi 11 Lite riprende le stesse forme dei modelli più costosi e vanta componenti altrettanto validi, come lo Snapdragon 732G abbinato ad una Adreno 618, componenti che assicurano buone prestazioni in tutte le situazioni, permettendovi anche di giocare fluidamente.

Anche il display da 6,55 pollici è all’avanguardia, con la tecnologia AMOLED che garantisce colori brillanti e neri assoluti, caratteristiche tipiche di un top di gamma. Se a questo aggiungiamo la frequenza di aggiornamento a 90hz e l’ottima luminosità sotto la luce diretta del sole, capite bene che lo Xiaomi Mi 11 Lite si inserisce nella lista dei migliori smartphone della sua categoria, merito anche del comparto fotografico, che è composto da un sensore principale da ben 64MP, capace di offrire ottimi scatti sia in condizioni di luce favorevole che non.

Come detto, le occasioni offerte dal Mi Fan Festival si fanno ancora più interessanti grazie ad eBay, motivo per cui consigliamo di visitare entrambe le pagine dedicate e di dare un’occhiata alla nostra lista personalizzata in calce, dove troverete quelle che sono le migliori offerte. Non ci resta altro che suggerirvi di continuare a seguirci sulle nostre pagine e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

