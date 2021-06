Microsoft Surface Pro 7 in forte sconto su Mediaworld!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori offerte di questa mattina, come nel caso di Amazon ed eBay, è giunto il momento di passare alla rassegna delle migliori occasioni di Mediaworld che, mediante il suo “Solo per oggi”, permette di acquistare tantissimi prodotti hi-tech a prezzi decisamente invitanti, con sconti che possono raggiungere anche il 50%. Il termine della promozione è fissato per mezzanotte!

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti in offerta è piuttosto variegata ma, tra le varie, vi segnaliamo la presenza del Microsoft Surface Pro 7, attualmente disponibile alla cifra di 698,00€ anziché 919,00€, dopo uno sconto di 221,00€ dall’originario prezzo di vendita consigliato dal produttore.

Versatile ed leggerissimo, il nuovo Microsoft Surface Pro 7 garantisce prestazioni di alto livello, grazie al processore Intel Core I3-1005G1, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna SSD. Inoltre, possiede un ampio display LED da 12,3 pollici con una risoluzione QuadHD (2560 × 1440 pixel) che permette non solo di guardare contenuti multimediali, ma anche di dare sfogo alle proprie idee con la Surface Pen (non inclusa in confezione).

Se abbinato alla cover con tasti Signature, il Surface Pro 7 può diventare un autentico laptop e dunque consente di lavorare a qualsiasi progetto, in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, garantisce un’ottima autonomia (stimata di 10 ore dal produttore) grazie ad una batteria da 44.2 Wh. E poi, è pienamente compatibile con gli attuali standard di connessione, grazie alla presenza delle antenne Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) e Bluetooth 5.0.

Insomma, considerando quanto detto e il nuovo prezzo di vendita, il Surface Pro 7 rappresenta il compagno ideale per studenti e lavoratori trasfertisti, oltre ad essere un ottimo investimento! Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere un prodotto che meglio si addice alle vostre possibilità.

