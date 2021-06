Offerte del giorno Amazon: sconti imperdibili sui giochi Nintendo Switch!

In attesa che arrivi il Prime Day 2021 e le sue (presumibilmente) numerose offerte, Amazon continua a calcare la mano con un nugolo di ottimi sconti che, al netto dei tagli al prezzo che arriveranno i prossimi 21 e 22 giugno, continuano ad affollare le pagine dello store, anche se più in sordina rispetto ai mesi precedenti. Al netto di ciò, il nostro team dedicato alle offerte è comunque sempre pronto a segnalarvi il meglio del meglio che il portale ha da offrire sicché, in quella che è una mattinata un po’ pigra di promozioni, abbiamo rintracciato per voi un’ottima schiera di sconti dedicati ai sempre ottimi videogame Nintendo tra cui, per altro, segnaliamo il graditissimo ritorno di Ring Fit Adventure, divertente titolo “sportivo” con cui potersi rimettere in forma prima dell’attesissima prova costume 2021!

Campione di vendite della scuderia Nintendo Switch, Ring Fit Adventure è infatti disponibile al prezzo scontato di 69,97€, contro i 79,99€ del suo prezzo originale. Uno sconto forse piccolo, certo, ma che va a inserirsi in quella che è la filosofia Nintendo di non deprezzare troppo le proprie esclusive, a prescindere dal tempo trascorso dalla loro data di uscita.

Divertente e davvero ben progettato, Ring Fit Adventure è un gioco che mescola esercizi ginnici ad un’adventure in terza persona, con tanto di combattimenti a turni in stile GDR, semplici ma molto efficaci. Prefissandosi l’obiettivo di aiutarvi a rimettervi in forma, Ring Fit Adventure coadiuva in modo molto intelligente aerobica, esercizi a corpo libero, e le meccaniche più tipiche di un videogame, configurandosi come un’esperienza davvero perfetta per rimettersi in forma, a prescindere dalla vostra età. Strutturato con un sistema di livelli e power up, e con a disposizione una vasta gamma di esercizi, Ring Fit Adventure è una risposta piacevole alla necessità di doversi rimettere in forma il che, specie in vista dell’estate, potrebbe aiutarvi a mettere da parte qualsiasi perplessità relativa al miglior allenamento per ritornare ad attivare i muscoli.

Ovviamente, Ring Fit Adventure è comunque solo uno dei tanti prodotti proposti anche oggi da Amazon per le sue offerte del giorno, motivo per cui vi invitiamo non solo a consultare la nostra selezione di prodotti consigliati, ma anche l’intera selezione di offerte Amazon, così che possiate acquistare subito l’articolo che meglio si confà alle vostre esigenze.

