Migliaia di libri fino al 30% di sconto da Mondadori

Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro, soprattutto in vista dell’inverno, quando passiamo la maggior parte del tempo chiusi in casa, ed ecco perché abbiamo pensato di segnalarvi questa nuova iniziativa di Mondadori, che mette a disposizione centinaia di libri con sconti fino al 30%, ma la promozione scade il 12 ottobre, quindi avrete pochi giorni per scegliere uno o più libri che vi accompagneranno per tutta la stagione invernale.

Il numero di articoli disponibili sullo store Mondadori è davvero elevato e d’altronde non poteva che essere così, dato che stiamo parlando di una delle migliori e meglio rifornite librerie online, tra i cui scaffali digitali troverete certamente il libro che meglio si adatta ai vostri gusti. Tra i vari anche il recente successo editoriale ad opera di Francesco Totti e Paolo Condò che con il loro “Un capitano“, hanno ripercorso la vita e la carriera del giocatore simbolo della A.S. Roma, con una autobiografia ricca e leggera. Venduto a soli 14,70€, Un capitano racconta l’infanzia, i primi calci al pallone, la timidezza e la paura del buio di colui che è ritenuto da molti uno dei giocatori di calcio italiani più forti in assoluto, apprezzato non solo per le sue doti calcistiche, ma anche per non aver abbandonato mai la Roma. Un libro quindi che racconta nei minimi particolari tutti gli eventi che hanno segnato la vita del giocatore, iniziando dagli allenamenti nelle giovanili, fino ad arrivare al suo ritiro, passando per i mondiali vinti e il matrimonio.

Ovviamente la biografia su Totti non è l'unico articolo disponibile in questa selezione ed anzi, data la vastità della selezione, vi suggeriamo di dedicare 5 minuti nello spulciare le infinite proposte di Mondadori visitando l'apposita pagina dedicata.

La nostra selezione di prodotti

