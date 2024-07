Con la stagione calda in cui ci troviamo, mantenere una temperatura confortevole in casa diventa una priorità. In tal senso, i condizionatori portatili rappresentano una soluzione versatile e pratica per rinfrescare gli ambienti domestici senza la necessità di installazioni permanenti. Tuttavia, scegliere il condizionatore portatile giusto può sembrare un compito complesso, soprattutto quando si considera la varietà di modelli disponibili sul mercato.

Uno dei fattori più importanti da valutare è la grandezza della propria casa o della stanza in cui si intende utilizzarlo. In questo articolo, quindi, ti guideremo attraverso i passaggi essenziali per selezionare il condizionatore portatile più adatto alle tue esigenze, assicurandoti un ambiente fresco e confortevole durante le calde giornate estive.

Whirpool

Come scegliere un condizionatore portatile in base alla grandezza della propria casa

1. Misura la superficie dell'area da raffreddare

Calcola la metratura della stanza o delle stanze in cui intendi utilizzare il condizionatore portatile. Questo è il primo passo per determinare la potenza necessaria del condizionatore.

2. Determina il BTU necessario

BTU (British Thermal Unit) è l'unità di misura che indica la capacità di raffreddamento di un condizionatore. Più alto è il BTU, maggiore è la capacità di raffreddamento. Ecco una guida approssimativa per scegliere i BTU in base alla superficie della stanza:

Fino a 20 m²: 6.000 BTU

20-30 m²: 8.000 BTU

30-40 m²: 10.000 BTU

40-50 m²: 12.000 BTU

50-60 m²: 14.000 BTU

Oltre 60 m²: considerare modelli con BTU ancora più elevati o utilizzare più unità.

3. Considera l'efficienza energetica

Verifica l'efficienza energetica del condizionatore portatile (a tal proposito, qui trovi degli utili consigli su come risparmiare sull'uso di un condizionatore portatile). Un modello con un alto EER (Energy Efficiency Ratio) consumerà meno energia per raffreddare la stessa quantità di spazio.

4. Valuta le caratteristiche aggiuntive

Ci sono diverse funzionalità che possono migliorare l'efficacia e la praticità del condizionatore portatile:

Deumidificatore : Alcuni modelli possono anche ridurre l'umidità dell'aria, il che può migliorare il comfort complessivo.

: Alcuni modelli possono anche ridurre l'umidità dell'aria, il che può migliorare il comfort complessivo. Timer programmabile : Permette di programmare l'accensione e lo spegnimento per risparmiare energia.

: Permette di programmare l'accensione e lo spegnimento per risparmiare energia. Modalità silenziosa : Utile se il condizionatore verrà usato in camera da letto.

: Utile se il condizionatore verrà usato in camera da letto. Facilità di spostamento : Modelli con ruote e maniglie per il trasporto.

: Modelli con ruote e maniglie per il trasporto. Funzionalità smart: Esistono condizionatori portatili smart che permettono di essere monitorati via app o assistenti vocali, rendendo il loro utilizzo più comodo.

5. Valuta il livello di rumore

Controlla i decibel (dB) del condizionatore. Un livello di rumore più basso è preferibile, specialmente se il condizionatore sarà utilizzato in spazi di lavoro o di riposo.

6. Considera il budget

Infine, scegli un condizionatore portatile che si adatti al tuo budget. Ricorda che un investimento iniziale più elevato in un modello più efficiente può comportare risparmi a lungo termine sulle bollette energetiche.

Seguendo questi passi, dovresti essere in grado di scegliere un condizionatore portatile adatto alla grandezza della tua casa e alle tue esigenze specifiche.

Quali sono i vantaggi dei condizionatori portatili rispetto a quelli fissi?

I condizionatori portatili offrono alcuni vantaggi rispetto a quelli fissi:

Mobilità : I condizionatori portatili sono facili da spostare da una stanza all’altra. Puoi utilizzarli dove serve raffreddamento immediato senza dover installare unità fisse.

Installazione semplice : Non richiedono lavori di installazione complessi come quelli fissi. Basta collegarli alla presa e posizionarli vicino a una finestra per l’espulsione dell’aria calda (alcuni modelli sono anche senza tubo).

Adattabilità : Puoi utilizzare i condizionatori portatili in case in affitto o in ambienti temporanei senza dover effettuare modifiche permanenti.

Costi inferiori : L’acquisto e l’installazione di un condizionatore portatile sono generalmente meno costosi rispetto a quelli fissi, così come i consumi.

Versatilità: Alcuni modelli offrono funzioni aggiuntive come deumidificazione e riscaldamento, rendendoli versatili per diverse esigenze.

Tuttavia, è importante notare che i condizionatori portatili hanno alcune limitazioni, come una capacità di raffreddamento inferiore rispetto a quelli fissi e un livello di rumorosità leggermente più alto. Valuta attentamente le tue esigenze prima di scegliere il tipo di condizionatore più adatto alla tua situazione.

Come posso migliorare l'efficienza di un condizionatore portatile?

Ecco alcuni suggerimenti per migliorare l’efficienza di un condizionatore portatile:

Posizionamento : Colloca il condizionatore vicino a una finestra per facilitare l’espulsione dell’aria calda. Assicurati che non ci siano ostacoli tra il condizionatore e la finestra.

Tenere chiuse le porte e finestre : Riduci al minimo la dispersione dell’aria fredda mantenendo porte e finestre chiuse durante il funzionamento del condizionatore.

Isolamento termico : Assicurati che la stanza sia ben isolata. Chiudi tende o persiane durante le ore più calde per evitare che il calore esterno entri nell’ambiente.

Pulizia dei filtri : Pulisci regolarmente i filtri del condizionatore. Filtri sporchi riducono l’efficienza e aumentano il consumo energetico.

Programmazione intelligente : Utilizza la funzione di programmazione per impostare il condizionatore a temperature più alte quando non sei in casa e abbassarle solo quando necessario.

Utilizzo notturno : Durante la notte, imposta una temperatura leggermente più alta per risparmiare energia.

Ventilazione : Utilizza una ventola per distribuire uniformemente l’aria fresca nell’ambiente.

Manutenzione professionale: Ogni anno, fai controllare il condizionatore da un tecnico per garantire che funzioni correttamente.

Alcuni modelli consigliati

Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro

Il Dolceclima Air Pro di Olimpia Splendid è un climatizzatore portatile all'avanguardia con una potenza di 14.000 BTU (3,52 kW), ideale per chi cerca una soluzione di raffreddamento e riscaldamento efficiente per tutto l'anno. Progettato in Italia, questo modello combina estetica e funzionalità. Utilizza il refrigerante naturale R290, noto per il suo basso impatto ambientale, e offre connettività WiFi per un controllo da remoto comodo e intuitivo.

Il design innovativo del Dolceclima Air Pro include un flap motorizzato con funzione auto-swing, che garantisce una distribuzione ottimale dell'aria, e un sistema di filtraggio avanzato con filtro elettrostatico e filtro a carboni attivi, per mantenere l'ambiente sempre pulito e fresco. Le prestazioni di questo condizionatore superano quelle della maggior parte dei modelli fissi, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera potenza, efficienza e comodità in un unico dispositivo.

COMFEE AMBRA 8C

Il COMFEE AMBRA 8C è un condizionatore portatile che ha conquistato il pubblico grazie alla sua efficienza e versatilità. Con una potenza di 7.000 BTU, è ideale per ambienti fino a 25 m². Oltre a raffreddare, funziona anche come deumidificatore, rendendolo una scelta perfetta per mantenere l'aria interna confortevole e asciutta.

Questo modello offre tre funzioni in uno: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione. Con una capacità di deumidificazione di 46 litri al giorno, è particolarmente efficace nel ridurre l'umidità. Utilizza il refrigerante ecologico R290 e ha una classe di efficienza energetica A, con un consumo di soli 790 watt. Inoltre, la modalità Sleep garantisce un sonno tranquillo, mentre la funzione "Follow Me" regola la temperatura in base alla posizione del telecomando per un comfort personalizzato.

De Longhi Pinguino PACEL98ECO

Il De Longhi Pinguino PACEL98ECO è un condizionatore portatile che unisce alte prestazioni a un funzionamento silenzioso. Con una potenza di 10.700 BTU (2,7 kW), è ideale per ambienti fino a 100 m³. Questo modello è dotato di un pratico display frontale a LED e offre tre velocità di ventilazione, oltre alla funzione di deumidificazione che può rimuovere fino a 36 litri di umidità in eccesso al giorno.

Grazie alla classe di efficienza energetica A, il PACEL98ECO assicura un comfort ottimale con un consumo ridotto. È facile da trasportare grazie alle maniglie e alle ruote integrate e dispone di un timer programmabile di 24 ore, che permette di adattare il funzionamento del condizionatore alle proprie abitudini quotidiane. Incluso nel pacchetto c'è anche un telecomando per un controllo semplice e intuitivo da qualsiasi punto della stanza.