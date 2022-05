Ci sono molti motivi per desiderare un gasatore d’acqua e tra i principali c’è senza dubbio il risparmio economico e l’eliminazione delle bottiglie di plastica che porta a un impatto ecologico positivo. Inoltre non dovrete più trasportare pesanti casse di bottiglie, non occuperete spazio a casa e non butterete più via bottiglie d’acqua rimaste aperte che hanno perso frizzantezza.

Un gasatore d’acqua è molto semplice da usare, occupa poco spazio e contiene gli sprechi, oltre ad offrire la possibilità di regolare il grado di frizzantezza dell’acqua, riuscendo ad accontentare tutti in famiglia.

Esistono molti modelli e tipologie di gasatori d’acqua, che rispondono a costi differenti e quindi vanno incontro a varie esigenze di spesa.

Migliori gasatori d’acqua per risparmiare

Sodastream Spirit (Buon rapporto prezzo / qualità)

Semplice da usare e abbastanza compatto, non necessita di energia elettrica per funzionare. La bombola s’installa nella parte posteriore, dopo aver rimosso una copertura estetica, è sufficiente posizionarla e avvitarla all’apposito alloggiamento. Funziona con bombole da 425 grammi. L’inserimento della bottiglia avviene tramite un sistema d’aggancio automatico che non necessita di avvitare la bottiglia. L’effetto gasante avviene premendo un pulsante nella parte superiore. Non essendo un modello elettrico, potrete tenere premuto il pulsante per il tempo che riterrete necessario per raggiungere il livello di frizzantezza desiderato. Sodastream Spirit è disponibile a un prezzo molto concorrenziale, cioè a poco più di 50 euro, mentre è possibile acquistare una versione con bombola di CO2 e bottiglie incluse a un piccolo sovrapprezzo. Il difetto principale di questo gasatore riguarda i materiali di costruzione, poiché essendo fatto praticamente in plastica in tutte, o quasi, se sue parti, probabilmente sarà più soggetto a danneggiamenti con il passare del tempo. È disponibile in diversi colori. Rispetto al modello Happy Frizz, incluso in questa guida, Spirit è più curato nell’estetica, quindi se cercate un gasatore economico ma che comunque abbia l’aspetto di un prodotto più costoso e sfiguri meno in cucina, allora dovreste considerarne l’acquisto.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Happy Frizz (Il più economico)

Happy Frizz non è molto differente rispetto al Sodastream Spirit, il funzionamento è pressoché identico, la bombola s’inserisce nella parte posteriore del gasatore e per attivare l’effetto gasante si agisce su un pulsante posizionato nella parte superiore. È costruito quasi esclusivamente in plastica e ciò gli permette di essere molto economico. Utilizza bombola da 425 grammi. Rispetto al Sodastream Spirit è meno curato nell’aspetto, ma se volete un gasatore al minor prezzo disponibile, allora è quello che dovreste acquistare.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Aarke Carbonator 3 (Il più bello)

Costruito interamente in metallo e disponibile con diverse finiture, Carbonator 3 di Aarke è probabilmente il gasatore più bello in circolazione, un prodotto da esporre in cucina. La bombola è un po’ scomoda da inserire poiché dovrete appoggiare il gasatore su un lato, infilare la bombola da 425 grammi e avvitarla all’apposito alloggiamento. La bottiglia deve essere avvitata all’imboccatura del gasatore e tramite una maniglia avvierete l’effetto gasante. Considerando la sua costruzione interamente in metallo, Carbonator 3 dovrebbe essere in grado di servirvi per anni senza alcun tipo di problema. Se avete intenzione di acquistare un gasatore d’acqua che userete per anni e volete non solo un prodotto che funziona bene ma anche un oggetto di arredo e di altissima qualità costruttiva, dovreste considerare l’acquisto di Aarke Carbonator 3.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Sodastream Crystal

Sempre della famiglia Sodastream, il modello Crystal è quello consigliato se volete utilizzare delle bottiglie in vetro. Compatibile con bombole da 425 grammi, l’inserimento della ricarica è identico a quello degli altri prodotti della famiglia, quindi dovrete rimuovere una copertura in plastica posteriore e inserire la bombola nell’apposito alloggiamento. Un sistema automatico permette successivamente d’inserire la bottiglia in vetro che verrà sigillata tramite una guarnizione. L’attivazione dell’effetto gasante avviene tramite un pulsante superiore. Essendo un modello manuale dovrete premere più volte il pulsante in base al livello di frizzantezza che desiderate. L’unico neo di questo prodotto, che non piace a tutti, è l’impossibilità di vedere la bottiglia durante il processore. Se volete un gasatore che funzioni bene con bottiglie in vetro, acquistate questo Sodastream Crystal.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Sodastream Power

Se volete un modello elettrico, dovreste acquistare il Sodastream Power. Compatibile con ricariche di CO di 425 grammi che s’installano nella parte posteriore, non diversamente dagli altri modelli Sodastram, la bottiglia si fissa nell’apposito beccuccio tramite un sistema di aggancio automatico. La differenza rispetto a tutti gli altri modelli è rappresentata da tre pulsanti che permettono di avviare automaticamente il processo che rende l’acqua gasata. Ovviamente i tre pulsanti offrono tre differenti livelli di frizzantezza.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Levivo Fruit & Fun

Se vi piace bere acqua aromatizzata con frutta, allora dovreste considerare il Levivo Fruit & Fun. È studiato in maniera tale da mantenere sotto pressione la bottiglia, dal design molto particolare, stretto e allungata, che evita la risalita della frutta verso il beccuccio della gasatura. La bombola da 425 grammi s’inserisce nel corpo principale ed è possibile procedere all’inserimento dell’anidride carbonica tramite un pulsante. Ovviamente può essere usato anche per gasare acqua normale. Considerando la particolarità di questo prodotto, consideratene l’acquisto unicamente se pensate di usarlo principalmente per bevande aromatizzate.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Tipologie gasatori d’acqua

I gasatori d’acqua non sono prodotti nuovi per il mercato, esistono da molti anni e le aziende attive in questo settore hanno sviluppato differenti tecnologie. Possiamo identificare tre tipologie di gasatori d’acqua: i gasatori d’acqua manuali, probabilmente i meno impegnativi e costosi, i gasatori d’acqua elettrici, non così differenti da quelli manuali in termini di complessità d’uso ma che richiedono una presa elettrica, e i gasatori d’acqua con attacco alla rete idrica, e cioè quei modelli che per funzionare devono essere collegati direttamente all’impianto idrico della casa.

Gasatori d’acqua manuali

I gasatori d’acqua manuali sono probabilmente i più diffusi e semplici da usare, non necessitano di una presa di corrente o di batterie per funzionare. Possono essere messi praticamente ovunque perché non serve che vicino ci sia una presa di corrente o un tubo dell’acqua e basano tutto il loro funzionamento sulla pressione all’interno della bombola del gas necessario per rendere l’acqua frizzante. Il risparmio in questo caso è totale, considerando che non consumano energia elettrica, anche se il risparmio derivante da quest’ultima voce di costo sarà decisamente basso.

Per rendere l’acqua frizzante sarà necessario effettuare un’azione manuale, come ad esempio abbassare una leva che agisce sulla fuoriuscita del gas dalla bombola. Più si manterrà la bombola del gas aperta, più l’acqua diventerà frizzante.

Gasatori d’acqua elettrici

I gasatori d’acqua elettrici differiscono da quelli manuali per la presenza di un sistema digitale che attiva l’azione necessaria per rendere l’acqua frizzante. Se con i gasatori manuali dovrete, ad esempio, agire su una leva, nel caso dei gasatori elettrici dovrete premere un pulsante. Il controllo del grado di frizzantezza, in questo caso, sarà più preciso poiché tutto è controllato da un sistema elettronico.

Solitamente i gasatori elettrici sono un po’ più ingombranti rispetto a quelli manuali perché devono includere l’elettronica necessaria per funzionare, e ovviamente dovrete installarli in un posto vicino a una presa elettrica. Il consumo di energia elettrica per il funzionamento è limitato, anche se l’energia non è gratuita, possiamo evitare di considerare questa voce di spesa come molto influente.

Gasatori d’acqua con attacco alla rete idrica

I gasatori d’acqua che si collegano direttamente alla rete idrica casalinga sono i più complessi e costosi, solitamente sono modelli elettrici e di conseguenza richiedono il posizionamento non solo vicino a una presa elettrica, ma anche vicino al rubinetto della cucina, da cui possono collegarsi direttamente alla rete di fornitura dell’acqua. L’installazione viene normalmente effettuata da un tecnico specializzato e le bombole di anidride carbonica sono grandi e ingombranti.

I pregi di questi gasatori sono la durata della bombola e la possibilità di controllare l’erogazione nei minimi dettagli. Offrono anche la possibilità di aggiungere differenti aromi all’acqua. In questa guida non tratteremo questa tipologia di gasatori, ma ci concentreremo su quelli manuali ed elettrici che possono essere acquistati e installati facilmente da tutti.

Bottiglie autogasanti

Esiste una quarta soluzione, adatta tuttavia a chi ha necessità contenute e non particolarmente diffusa, e cioè le bottiglia autogasanti. In pratica il gasatore è costituito da una sorta di tappo in cui dovrà essere inserita la ricarica di gas, la bottiglia viene riempita d’acqua e il gas viene scaricato direttamente all’interno della bottiglia tramite un attuatore meccanico. Non approfondiremo questa tipologia di prodotto in quanto poco diffusa e, come indicato, adatta unicamente a chi beve poca acqua frizzante. Utilizzare questa tipologia di gasatore per un uso quotidiano sarebbe anti economico.

Il livello di gasatura dell’acqua

Tutti i gasatori d’acqua permettono di regolare l’intensità e quindi rendere l’acqua più o meno frizzante. L’elemento che permette di regolare questo livello di frinzzantezza è solo uno e cioè la quantità di gas che viene introdotto all’interno della bottiglia. Più a lungo il processo di gasatura viene mantenuto, più frizzante sarà l’acqua.

Con i gasatori manuali il controllo è letteralmente nelle vostre mani, poiché più a lungo terrete aperta la bombola di gas o più volte attiverete la gasatura, più l’acqua sarà frizzante. I gasatori automatici rendono questo processo più preciso poiché solitamente vi permettono di scegliere tra differenti livelli di gasatura che immettono più o meno gas nelle bottiglie. È possibile comunque agire manualmente attivando il processo di gasatura più volte, se non si è soddisfatti del risultato.

Con i gasatori manuali dovrete fare un po’ di esperienza per capire quanto a lungo dovrete tenere aperta la bombola del gas. Non sarà un processo complicato, dopo un paio di prove e con qualche piccolo stratagemma capirete per quanti secondi tenere abbassata la leva per ottenere il livello di frizzantezza che più vi aggrada.

Come abbiamo già detto precedentemente, la possibilità di regolare quanto l’acqua deve essere frizzante permette di accontentare tutti, sia coloro che preferiscono bere acqua poco frizzante, sia coloro che voglio un’acqua molto frizzante. Ovviamente più anidride carbonica inserite nell’acqua, meno litri potrete produrre con la singola bombola.

Sistemi di depurazione

L’acqua che dovrete gasare è quella che potete raccogliere direttamente dal rubinetto della cucina, poiché avrebbe ovviamente poco senso acquistare dell’acqua naturale in bottiglia e poi gasarla. Non avrete alcun vantaggio economico, anzi spenderete di più, e continuerete a dover spostare e smaltire bottiglie di plastica. Se l’acqua che esce dal vostro rubinetto non è pura quanto vorreste, e non avete un sistema di depurazione connesso al rubinetto, potrete optare per un gasatore con sistema di filtraggio dell’acqua. Non sono particolarmente diffusi, ma esistono. In alternativa potrete affiancare al gasatore una brocca d’acqua con filtro, così da depurare l’acqua del rubinetto prima di inserirla nella bottiglia del gasatore.

Le bottiglie

Oltre alla differenza tra i gasatori manuali, elettrici e quelli da collegare alla rete idrica, si possono identificare anche due tipologie di modelli definiti dalla bottiglia utilizzata, cioè i modelli che utilizzano una bottiglia in plastica (PET) e quelli che utilizzano una bottiglia in vetro. Non ci sono differenze pratiche nella qualità dell’acqua o gasatura che si può avere, tuttavia le bottiglie in vetro sono solitamente più pratiche in quanto possono essere lavate in lavastoviglie e non hanno una durata prestabilita. Le bottiglie in plastica solitamente devono essere cambiate ogni due anni d’uso per via della degradazione del materiale e non possono essere lavate in lavastoviglie. Si tratta di indicazioni e regole di buon uso, ma non possiamo escludere che alcuni modelli specifici non abbiano queste limitazioni, è quindi sempre meglio informarsi in maniera specifica sul modello che s’intende acquistare.

Manutenzione

I gasatori d’acqua non necessitano di particolari attenzioni o fasi di manutezione, ad eccezione del cambio di bombola del gas. Si suggerisce unicamente di asciugare le parti esposte all’aria dopo la fase di gasatura. Le bottiglie, come indicato nel paragrafo precedente, possono essere lavate facilmente con un po’ d’acqua tiepida e non richiedono l’uso di detersivo.

Bombole CO2

Ad eccezione dei gasatori che si connettono direttamente alla rete idrica casalinga e che solitamente sono dotati di grandi bombole di CO2, quelli manuali o elettrici sono dotati di bombole di gas, da acquistare separatamente, installare nel gasatore e sostituire una volta esaurite.

Installazione

L’installazione delle bombole di CO2 è solitamente una procedura semplice, poiché richiede unicamente l’inserimento in un alloggio il bloccaggio tramite rotazione, praticamente devono essere “avvitate”. Esistono anche altri sistemi di fissaggio più o meno intuitivi, ma possiamo tranquillizzarvi dicendo che chiunque, con un po’ di pazienza, può installare una bombola di CO2. L’unico suggerimento che possiamo darvi è di non forzare l’installazione, probabilmente se la bombola non si sta bloccando facilmente nell’apposita sede, non è perfettamente allineata e in questo caso dovreste effettuare nuovamente la procedura.

Capirete quando è necessario sostituire la bombola semplicemente perché noterete che l’acqua non diventerà più gasata e, nella maggior parte dei casi, lo capirete anche per la mancanza del classico rumore di gas che viene generato durante la procedura.

Ricarica – Vuoto per pieno

Le bombole di gas non sono particolarmente economiche, ma è possibile, nella maggior parte dei casi, effettuare una ricarica del gas a un prezzo dalle due alle tre volte più basso rispetto l’acquisto di una nuova bombola. La pratica è definita “vuoto per pieno”, cioè la bombola che acquistate è un vuoto a rendere, cioè potrete recarvi presso un rivenditore di bombole (molti supermercati offrono questo servizio), restituire la vostra bombola vuota e vi verrà data una nuova bombola piena.

Compatibilità

Le bombole dei gasatori hanno un formato standard per quanto riguarda l’attacco filettato, forma e dimensioni. Cambia la capacità delle bombole, che ovviamente influisce sulle dimensioni. Le capacità più diffuse per i gasatori casalinghi sono due: 425 grammi e 1 Kg. Se avete un gasatore compatibile con bombole da 425 grammi, potrete utilizzare qualsiasi bombola di questa capacità, non dovrete per forza acquistare quella della stessa marca del vostro gasatore (a patto che esista).

Quanti litri d’acqua si possono produrre con una ricarica di CO 2?

La quantità di litri d’acqua che è possibile produrre dipende principalmente da due fattori: il livello di frizzantezza che si vuole dare all’acqua e la dimensione della bombola di CO2. Per i modelli più diffusi con bombola da 425 grammi, è possibile mediamente produrre dai 60 agli 80 litri di acqua frizzante. Poco più del doppio con i modelli dotati di bombola di gas da 1 Kg. I modelli che si connettono alla rete idrica o che sono dotati di bombole di CO2 esterne da molti chilogrammi ovviamente offrono una durata più estesa.

Ogni quanto bisogna cambiare la bombola di CO2 ?

La risposta a questa domanda dipende non solo dalla dimensione della bombola CO2 e da quanto frizzante volete bere l’acqua, ma anche da quanti litri d’acqua consumate ogni giorno. La durata può variare, mediamente, da qualche settimana per una famiglia numerosa a un paio di mesi se vengono consumati 1,5 / 2 litri d’acqua frizzante al giorno, con una frizzantezza media. Per fare questo conto dovreste calcolare quanti litri d’acqua consumate ogni giorno e dividere la quantità media prodotta da ogni bombola per questo dato. Possiamo suggerirvi di considerare circa 80 litri d’acqua per bombola si preferite acqua di basso / medio livello di frizzantezza o 60 litri se preferita acqua molto frizzante.

Per quanto tempo si mantiene frizzante l’acqua ?

Le bottiglie da usare con i gasatori sono solitamente dotate di un tappo con una guarnizione che permette, se stretto bene, di mantenere la frizzantezza dell’acqua più a lungo. Mediamente la durata è simile a quella di una normale bottiglia in plastica che si acquista al supermercato. Il vantaggio del gasatore è, tuttavia, la possibilità di gasare l’acqua all’occorrenza e la dimensione più contenuta delle bottiglie (solitamente di 75 cl o 1 litro) evita di esporre all’aria una quantità d’acqua frizzante superiore con il rischio di farla sgasare.

Come ottenere acqua frizzante fredda ?

Se vi piace l’acqua frizzante fredda, potrete semplicemente custodire le bottiglie d’acqua in frigorifero e gasarle all’occorrenza. Non è necessario che l’acqua sia a temperatura ambiente per il processo di gasatura.

Quanto costano i gasatori di acqua ?

I gasatori d’acqua hanno prezzi che partono da circa 50 euro e arrivano a poco meno di 200 euro. Le differenze tra i prezzi sono solitamente da ricercare nella tipologia di gasatore (manuale o elettrico), mentre una grande differenza possono farla anche i materiali usati e il design. Alcuni modelli costruiti in metallo con finiture di alta qualità possono costare molto. Se intendete sfruttare molto un gasatore, vi conviene optare per un modello di fascia medio o alta, dal costo tra i 100 e i 200 euro, se invece pensate di farne un uso moderato, allora un modello di fascia economica potrebbe fare al caso vostro.

Quanto costano le bombole di CO2 di ricarica ?

Una bombola di CO2 costa dalle 20 alle 30 euro circa, in base alla capacità e marca. Tuttavia tramite il sistema descritto precedentemente del “vuoto per pieno”, è possibile ridurre questo costo a circa 12-14 euro per bombola.

È possibile creare altre bibite oltre all’acqua frizzante ?

Dipende dal tipo di gasatore, per alcuni è altamente sconsigliato l’uso di sostanze (sciroppi), per altri invece è prevista questa possibilità. Se volete un gasatore per creare altre bibite oltre all’acqua frizzante, vi conviene leggere attentamente sul sito del produttore.

Quanto permette di risparmiare un gasatore d’acqua ?

L’acquisto di un gasatore d’acqua non permette di avere un risparmio immediato, in quanto dovrete considerare il costo del gasatore, della bombola di CO2 e delle bottiglie compatibili. Esistono kit che offrono tutto questo a poco più di 50 euro, ma questa spesa, come indicato precedentemente, può salire fino a oltre 200 euro in base al gasatore che sceglierete e la dotazione aggiuntiva (se volete più bombole di scorta o bottiglie). Il tempo necessario per rientrare della spesa iniziale potrebbe quindi variare molto.

Se non consideriamo questa spesa iniziale – o consideriamo di diluirla nei mesi – possiamo dire che il costo di produzione di un litro d’acqua frizzante è simile a quello di un litro d’acqua di una marca dal prezzo medio. Se siete quindi abituati ad acquistare bottiglie d’acqua frizzante da primo prezzo, allora non avrete un vantaggio economico tangibile. Se invece siete abituati ad acquistare acqua dal prezzo medio o alto, i vantaggi sono superiori e dopo alcuni mesi potreste rientrare della spesa iniziale e iniziare a risparmiare. In ogni caso un gasatore d’acqua porta ulteriori vantaggi a cui è necessario assegnare un valore personale.

Pro e contro di un gasatore d’acqua

Un gasatore d’acqua può offrire un vantaggio economico, ma solo dopo diversi mesi d’uso e se siete abituati ad acquistare acqua dal prezzo medio o alto. Tra gli altri vantaggi possiamo identificare: non dovrete più acquistare pesanti casse di bottiglie d’acqua da trasportare e immagazzinare da qualche parte nella casa, avrete meno sprechi, eliminerete l’uso delle bottiglie di plastica e contribuirete a limitare l’inquinamento ambientale, potrete scegliere il grado di frizzantezza dell’acqua e potrete accontentare differenti gusti personali.

Lo svantaggio di un gasatore è probabilmente la necessità di avere un altro elettrodomestico in cucina e trovare un posto che vi permette di restituire una bombola di CO2 vuota per averne in cambio una piena a un costo più basso rispetto l’acquisto di una nuova bombola di gas.