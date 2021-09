Monitor da gaming MSI OPTIX G24C4 a meno di 200€ su Mediaworld

Mediaworld, uno dei principali e-commerce nella vendita di elettronica in Italia, non ha mai smesso di pubblicare offerte, nemmeno durante il periodo estivo, quando gli acquisti tendono a diminuire, e con l’arrivo di settembre le occasioni non potevano che aumentare. Infatti sono già numerose le iniziative del portale che vi abbiamo segnalato, alle quali ora si aggiunge una nuova offerta imperdibile valida su un singolo prodotto, la cui scadenza è fissata per il 29 settembre.

La proposta vede il monitor da gaming MSI Optix G24C4, un modello da 24 pollici con risoluzione FullHD e numerose specifiche tecniche che lo rendono un ottimo prodotto da gaming, proposto per una settimana a soli 199,99€ anziché 249,99€. Si tratta di un’offerta super, che vi da la possibilità di portarvi a casa una soluzione capace di gestire alte frequenze di aggiornamento e un pannello in grado di riprodurre immagini realistiche e con zero fenomeni di sfarfallamento per meno di 200€.

Dietro al pannello si cela la tecnologia SVA (Super Vertical Alignment), ossia la via di mezzo perfetta per ottenere contemporaneamente immagini con colori naturali ed elevati refresh rate che, su questo specifico modello, arrivano a ben 144Hz. Inoltre, un pannello come quello di MSI Optix G24C4 si comporta egregiamente sui neri, eliminando la tipica zona grigiastra che appare durante le scene scure, soprattutto in stanze poco luminose. Come detto, la riproduzione dei colori è ottima, al punto che la gamma sRGB raggiunge addirittura il 115%.

Un’altra caratteristica di MSI Optix G24C4 che farà senz’altro piacere ai videogiocatori più esigenti è il tempo di risposta del pannello, che è di soli 1ms. Come saprete, avere una risposta così bassa permette al giocatore di notare qualsiasi movimento a schermo, un fattore importante soprattutto in titoli come Fortnite e Battlegrounds, dove è richiesto un tempo di reazione fulmineo per affrontare i nemici e colpirli prima che lo facciano loro. Un monitor come MSI Optix G24C4, dunque, potrebbe aiutarvi a vincere alcune sessioni di gaming, oltre ad offrirvi immagini luminose e ad alta risoluzione.

Vale la pena segnalare poi che il MSI Optix G24C4 vanta la curvatura 1500R che, sebbene potrebbe essere meno utile rispetto ad un modello ultrawide, vi garantirà sicuramente un coinvolgimento maggiore, dato dal fatto che gli occhi vedranno molto più facilmente i bordi del monitor. I possessori di schede video AMD potranno poi beneficiare della tecnologia FreeSync Premium di AMD, la quale aiuterà il pannello a sincronizzarsi ancora meglio con la vostra scheda video, eliminando gli effetti di tearing, stuttering e juddering, in modo che possiate godere appieno dell’elevata frequenza di aggiornamento. A completare il tutto ci pensa la finitura opaca e il pannello opacizzato, che garantisce un buon livello di anti-riflesso.

Avete quindi una settimana di tempo per sfruttare questa offerta, la quale è paragonabile a quelle che normalmente vediamo durante gli eventi più importanti come il Black Friday. Come al solito, prima di passare altrove vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

» Clicca qui per acquistare il monitor MSI Optix G24C4 «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!