Monitor Huawei 21:9 da 34″ scontato di 100€: che sogno!

Se cercate un monitor da sogno capace di offrire il massimo sia nel gaming che nella produttività, sarete felici di sapere che esiste e si chiama Huawei MateView GT. Con questo articolo vi informiamo che questo fantastico modello da 34 pollici è ritornato su Amazon al suo minimo storico, permettendovi di risparmiare 100€.

Essendo un risparmio sostanzioso e trattandosi di un monitor presentato da pochi mesi, è logico attendersi che l’offerta non duri a lungo, quindi vi consigliamo di non indugiare troppo. Come detto, parliamo di un monitor all’avanguardia ed ecco perché il suo prezzo è di ben 549,00€, sceso ora a 449,00€, prezzo più basso da quando è stato reso disponibile ufficialmente.

Il Huawei MateView GT è un monitor ultramoderno non solo per le caratteristiche del pannello, ma anche per la presenza di una soundbar integrata nella base d’appoggio che, oltre a permettere l’inserimento di driver più grandi e utili per la resa sonora, fa sì che il design di questo specifico modello sia unico e particolare. La soundbar, inoltre, è stata progettata per riprodurre un effetto stereo e dispone di bellissimi effetti luminosi, i quali hanno anche la funzione di farvi capire a colpo d’occhio a che livello si trova il volume. Quest’ultimo potrete regolarlo trascinando il dito sulla barra, dal momento che la parte superiore è touch.

Il pannello di Huawei MateView GT è in formato 21:9, quindi avrete un’esperienza di visione ampia, utile per mettere tante finestre una di fianco all’altra e avere tutto sotto controllo. La resa dell’immagine sarà perfetta con la risoluzione di 3440 x 1440, merito anche della curvatura 1500R, che vi aiuterà a guardare gli angoli dello schermo dandovi l’impressione che si trovino molto più vicini.

Come detto, il Huawei MateView GT è un monitor studiato anche per il gaming, in quanto la frequenza del pannello è di 165Hz, superiore persino a molte soluzioni da 144Hz. Da segnalare poi la presenza di microfoni, dotati di cancellazione dell’eco e di sensori che vi permetteranno di farvi ascoltare dall’altra parte in modo sempre chiaro e forte. Insomma, un monitor super tecnologico a cui non potete rinunciare, soprattutto ora che viene proposto ad un prezzo inferiore rispetto all’originale.

