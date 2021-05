Monitor Samsung in offerta nella Amazon Gaming Week

Dopo aver scoperto le occasioni odierne dei principali portali, siamo riusciti a trovare il tempo e lo spazio per una nuova segnalazione relativa alle fantastiche offerte della Amazon Gaming Week che, ricordiamo, durerà ancora per pochi giorni. Se siete arrivati in ritardo, quindi, scorrete subito le pagine di OfferteLabs per non lasciarvi scappare nessuna offerta. Detto ciò, passiamo a segnalarvi le offerte relative ad alcuni monitor da gaming a marchio Samsung, ideali per coloro che vogliono provare un’esperienza di gioco fluida o sostituire il modello attuale con uno ancora più performante.

Come detto, sebbene questi tipi di monitor abbiano caratteristiche orientate al gaming, si adattano bene a diversi casi d’uso, merito della qualità del pannello, i cui contrasti elevati vi permetteranno di sfruttarli anche per lavori di grafica e per la visione di contenuti multimediali, sia SDR che HDR. Uno dei modelli che riesce meglio in questa impresa è il Samsung Odyssey G7, la cui variante da 27 pollici viene proposta a 569,00€ invece di 799,00€.

Senza troppi giri di parole, il Samsung Odyssey G7 è uno dei migliori monitor da gaming disponibili attualmente sul mercato, le cui caratteristiche tecniche vi permetteranno di giocare ai massimi livelli, a patto di avere un hardware in grado di tenere il passo e gestire risoluzioni e frequenze di aggiornamento elevate. Parliamo infatti di un monitor con pannello a 240Hz e risoluzione 2560 x 1440p, abbinate alla tecnologia QLED che assicura colori realistici e luminosità ai vertici della categoria, al punto da essere riuscito ad ottenere la certificazione HDR 600.

Una delle migliori esperienze videoludiche viene poi garantita dal raggio di curvatura di 1000R, che vi permetterà di tenere d’occhio i bordi del monitor in modo più confortevole e, chiaramente, portare il coinvolgimento ad un livello superiore. Con il Samsung Odyssey G7, fattori come input lag non saranno più un problema, potendo finalmente colpire ed abbattere i nemici in modo istantaneo, vincendo partite che con un monitor tradizionale non avreste mai vinto.

Ovviamente, Samsung realizza diversi monitor da gaming e molti di questi si trovano in offerta su Amazon alla pagina dedicata. I giocatori più esigenti potranno quindi dotarsi di ottime soluzioni da gaming e non solo risparmiando diverse centinaia di euro grazie a questa promozione. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

