Monitor, stampati e tanto altro in offerta su Monclick

Con le sue offerte di febbraio, Monclick ha ancora tanto da offrire in termini di opportunità agli amanti della tecnologia e dell’informatica. Sulle pagine del portale, infatti, continuano gli sconti dedicati a monitor, stampanti e molto altro, i quali si vedono decurtare il prezzo fino al 50%, permettendovi di acquistare dispositivi di un certo livello ad una cifra che finora non credevate possibile.

Un esempio? Il monitor Philips E-line 276E9QDSB da 27 pollici, che dagli originali 317,98€ viene scontato di ben 160€ arrivando a soli 157,98€. Parliamo di un monitor pensato per un uso generico, con panello IPS per offrire la miglior resa di colori possibile e risoluzione Full HD, oltre ad un incredibile rapporto del contrasto dinamico che arriva fino a 20.000.000:1, valore che vi permetterà di avere un’esperienza visiva quasi come alcuni modelli di fascia più alta, il tutto racchiuso in un design elegante con base rettangolare.

Sebbene sia un modello progettato per adattarsi all’uso quotidiano, il Philips E-line 276E9QDSB ha la capacità di soddisfare anche un buon numero di giocatori, dal momento che la presenza di AMD FreeSync non può che rendere felice i possessori di una scheda video del brand statunitense, che potranno beneficiare dei vantaggi che tale tecnologia offre, eliminando i problemi di sincronizzazione tra processore e monitor.

Come detto, le offerte coinvolgono numerose categorie e, a tal proposito, come non citare la stampante multifunzione laser Kyocera Ecosys M2540DN, il cui prezzo viene praticamente dimezzato dai suoi 1.069,99€ a 560,99€, cifra comunque alta per una stampante, ma non per un modello in grado di venire in contro alle esigenze più complesse e capace di aumentare la produttività e l’efficienza del vostro ufficio. Come potete immaginare, infatti, questa soluzione è pensata per portare l’operatività documentale ad un livello mai raggiunto finora, con la capacità di stampare fino a 40 fogli al minuto, scansionare simultaneamente entrambi i lati e supportare fogli fino ad A6, nonché B6. Copiatrice, fax, scanner, qualsiasi sia il vostro utilizzo, la Kyocera Ecosys M2540DN assicurerà sempre qualità di stampa eccezionali, con DPI fino a 1.200.

Ovviamente, queste sono solo due delle tante offerte presenti su Monclick, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata, oltre a dare come sempre un'occhiata alla nostra lista in calce in modo da scoprire subito quali sono le migliori occasioni.

