Monopattini e non solo con sconti fino al 39% su Unieuro!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, con imperdibili sconti provenienti da portali come Amazon ed eBay, è ora il momento di guardare altrove, ben chiaro che si parla ancora una volta di grandi offerte e di prezzi che, credeteci, poco hanno da invidiare a quello che sarà l’attesissimo Amazon Prime Day 2021!

In tal senso, vi segnaliamo che su Unieuro sono tornati i grandi sconti dedicati ad elettrodomestici, prodotti per la casa e non solo, con decurtazioni al prezzo che possono agevolmente superare anche il 40%, e con articoli più che meritevoli di essere presi in considerazione, specie qualora siate alla ricerca, ad esempio, di un ottimo monopattino elettrico!

Sullo store, infatti, sono disponibili alcune ottime offerte sui monopattino Lexgo, brand cinese sbarcato anche in Italia grazie all’interesse di catene come Unieuro e Mediaworld, e foriero di prodotti di ottima qualità, venduti di per sé a prezzi molto competitivi!

Un esempio è l’ottimo modello LEX R10, che dagli originali 499,00€ è oggi in sconto a 299,00€, con uno sconto applicato pari al 39%! Un affare, per un prezzo che scende ben al di sotto della soglia dei modelli entry level, pur proponendosi con caratteristiche di tutto rispetto. Comodo, veloce e, soprattutto, sicuro, il monopattino elettrico Lexgo LEX R10 dispone di un potente motore brushless da 400W, che consente di raggiungere la velocità massima di 25 km/h, pur chiaro che esso dispone di appositi modulatori di velocità che permettono, ad esempio, una marcia stabile di soli 6 km/h, perfetti per le zone ad alta densità di pedoni.

Sicuro, ed in grado di tenere la strada anche con un fondo stradale bagnato o sdrucciolevole, LEX R10 si propone con un ottimo impianto frenante, sicuro ed agevole, che arresta dolcemente l’andatura senza creare quei fastidiosi “strappi” che possono anche causare la caduta dal mezzo, configurandosi come un monopattino sicuro anche per chi, magari, è alla sua prima esperienza di guida su due ruote.

Insomma, venduto a 299,00€, il Lexgo LEX R10 è certamente una scelta ideale, ed il fatto che sia disponibile – assieme ad altri modelli – a questo prezzo, soprattutto considerando il ritorno all’aria aperta, potrebbe rappresentare un acquisto ideale per chiunque sia da sempre affascinato al mondo delle due ruote elettriche.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

